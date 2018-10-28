«Сан-Антонио» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Антонио, завершилась со счетом 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18) в пользу «Спёрс». В составе победителей по дабл-даблу сделали Демар Дерозан (30 очков, 12 подборов и 8 передач), По Газоль (11 баллов, 12 подборов) и Руди Гэй (16 очков, 10 подборов). У «Лейкерс» 35 очками и 11 подборами отметился Леброн Джеймс.