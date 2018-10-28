«Сан-Антонио» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Детройт» — «Бостон» — 89:109,
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 111:132,
«Атланта» — «Чикаго» — 85:97,
«Кливленд» — «Индиана» — 107:119,
«Филадельфия» — «Шарлотт» — 105:103,
«Майами» — «Портленд» — 120:111,
«Мемфис» — «Финикс» — 117:96,
«Милуоки» — «Орландо» — 113:91.