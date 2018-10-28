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13:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Сан-Антонио» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Антонио, завершилась со счетом 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18) в пользу «Спёрс». В составе победителей по дабл-даблу сделали Демар Дерозан (30 очков, 12 подборов и 8 передач), По Газоль (11 баллов, 12 подборов) и Руди Гэй (16 очков, 10 подборов). У «Лейкерс» 35 очками и 11 подборами отметился Леброн Джеймс.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Детройт» — «Бостон» — 89:109,

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 111:132,

«Атланта» — «Чикаго» — 85:97,

«Кливленд» — «Индиана» — 107:119,

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 105:103,

«Майами» — «Портленд» — 120:111,

«Мемфис» — «Финикс» — 117:96,

«Милуоки» — «Орландо» — 113:91.

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