Тайрон Лю отправлен в отставку с поста главного тренера «Кливленд Кавальерс»

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший ассистент Лю Лэрри Дрю.

Напомним, что 27 октября «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке уступил «Индиана Пэйсерс» со счётом 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31). Для «Кливленда» это поражение стало шестым подряд на старте сезона.

В межсезонье команду покинул главный звёздный игрок коллектива последних лет Леброн Джеймс, продолживший свою карьеру в «Лейкерс».