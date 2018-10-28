Тайрон Лю отправлен в отставку с поста главного тренера «Кливленд Кавальерс»
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю отправлен в отставку руководством клуба, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю отправлен в отставку руководством клуба, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший ассистент Лю Лэрри Дрю.
Напомним, что 27 октября «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке уступил «Индиана Пэйсерс» со счётом 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31). Для «Кливленда» это поражение стало шестым подряд на старте сезона.
В межсезонье команду покинул главный звёздный игрок коллектива последних лет Леброн Джеймс, продолживший свою карьеру в «Лейкерс».
Имена возможных кандидатов на роль главного тренера «Кавальерс» пока не сообщаются. Лю руководил командой с 2016 года, вместе с командой выиграв чемпионат сезона-2015/16 годов и дважды выводя свой колектив в финал