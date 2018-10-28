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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайрон Лю отправлен в отставку с поста главного тренера «Кливленд Кавальерс»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю отправлен в отставку руководством клуба, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

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Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший ассистент Лю Лэрри Дрю.

Напомним, что 27 октября «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке уступил «Индиана Пэйсерс» со счётом 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31). Для «Кливленда» это поражение стало шестым подряд на старте сезона.

В межсезонье команду покинул главный звёздный игрок коллектива последних лет Леброн Джеймс, продолживший свою карьеру в «Лейкерс».

Имена возможных кандидатов на роль главного тренера «Кавальерс» пока не сообщаются. Лю руководил командой с 2016 года, вместе с командой выиграв чемпионат сезона-2015/16 годов и дважды выводя свой колектив в финал плей-офф НБА.

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