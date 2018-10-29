Вляпались в историю. Тренер чемпиона — физрук?

Источник: AP 2018

«Кливленд» хуже всех начал сезон. Ни одна команда НБА, кроме чемпиона 2016 года, не проиграла все шесть стартовых встреч. Клуб, выходивший в финал четыре сезона подряд, словно подменили. Он рассыпается на глазах, а фанаты других клубов откровенно смеются над некогда грозной организацией. Единственной, обыгравшей «Уорриорз» в серии плей-офф. Терпение руководства «Кавальерс» лопнуло, боссы команды решили расторгнуть контракт с тренером Тайроном Лю.

Так что же случилось с королями Восточной конференции?

Самый очевидный фактор провала — переход главной звезды (а также тренера и генерального менеджера) в «Лейкерс». Общественность как-то привыкла, что «Кавс» всегда тянет один человек, и в самое нужное время он всегда рядом.

Присутствие Леброна, по всей видимости, настолько расслабило всех остальных, что играть без него они попросту разучились.

А ведь состав клуба из Огайо вполне себе конкурентоспособный. Кевин Лав, Тристан Томпсон, Джей Ар Смит, Кайл Корвер, Джордан Кларксон, Джордж Хилл, Ларри Нэнс, Родни Худ — без Джеймса думать о финале нет смысла, но хотя бы за плей-офф команда, казалось, вполне себе может бороться. Тренеру Лю, привыкшему к тому, что за него обязанности руководителя команды выполняет Леброн, перестроиться не удалось.

Впрочем, Король одним из первых поддержал коуча и поблагодарил его за партнёрство, принёсшие в город первое чемпионство.

История знает всего четыре примера, когда тренера, выводившего команду в финал НБА, увольняли на следующий год. За последние 15 лет, помимо «Лейкерс» и Байрона Скотта, два раза это случалось в Кливленде. Все мы помним, как был уволен Дэвид Блатт, а на его место пришёл (кто?) как раз Тайрон Лю. Справедливости ради, Лю был в штабе экс-тренера сборной России, а после его увольнения встал у руля. Но те, кто верят в карму, сейчас довольно потирают руки и улыбаются.

Тренеры клубов НБА удивлены случившимся и сетуют на несправедливость системы, спускающей всех собак на тренеров и снимающей какую-либо ответственность с игроков. Стив Керр поддержал коллегу, с которым они четыре раза встречались в финалах НБА. К нему также присоединился Док Риверс, которому Лю ассистировал ещё во время работы «Бостоне».

Источники, близкие к клубу, утверждают, что Тайрон Лю и генеральный менеджер Коби Альтман не нашли понимания по игровой роли ветеранов Смита и Корвера. Якобы коуч самостоятельно «выкинул» их ротации, предоставив больше свободы новичкам. Генеральный не стал это терпеть.

Версия выглядит забавной, поскольку все вокруг понимают, что Альтман, назначенный после ухода из организации Дэвида Гриффина, так бы никогда не поступил, будь Леброн в составе.

Что бы в итоге не происходило внутри этого несчастного «Кливленда», понятно одно. Все версии так или иначе будут касаться Леброна. Он был главным в этом клубе. Он (и его окружение) решал вопросы как на площадке, так и за её пределами. Ему был нужен такой тренер после отставки Блатта. И именно благодаря Джеймсу Тайрон Лю дошёл до тех высот, до которых дошёл.