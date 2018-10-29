Вляпались в историю. Тренер чемпиона — физрук?
Тайрон Лю всё.
Тайрон Лю всё.
«Кливленд» хуже всех начал сезон. Ни одна команда НБА, кроме чемпиона 2016 года, не проиграла все шесть стартовых встреч. Клуб, выходивший в финал четыре сезона подряд, словно подменили. Он рассыпается на глазах, а фанаты других клубов откровенно смеются над некогда грозной организацией. Единственной, обыгравшей «Уорриорз» в серии
Самый очевидный фактор провала — переход главной звезды (а также тренера и генерального менеджера) в «Лейкерс». Общественность
А ведь состав клуба из Огайо вполне себе конкурентоспособный. Кевин Лав, Тристан Томпсон, Джей Ар Смит, Кайл Корвер, Джордан Кларксон, Джордж Хилл, Ларри Нэнс, Родни Худ — без Джеймса думать о финале нет смысла, но хотя бы за
Впрочем, Король одним из первых поддержал коуча и поблагодарил его за партнёрство, принёсшие в город первое чемпионство.
История знает всего четыре примера, когда тренера, выводившего команду в финал НБА, увольняли на следующий год. За последние 15 лет, помимо «Лейкерс» и Байрона Скотта, два раза это случалось в Кливленде. Все мы помним, как был уволен Дэвид Блатт, а на его место пришёл (кто?) как раз Тайрон Лю. Справедливости ради, Лю был в штабе
Тренеры клубов НБА удивлены случившимся и сетуют на несправедливость системы, спускающей всех собак на тренеров и снимающей
Источники, близкие к клубу, утверждают, что Тайрон Лю и генеральный менеджер Коби Альтман не нашли понимания по игровой роли ветеранов Смита и Корвера. Якобы коуч самостоятельно «выкинул» их ротации, предоставив больше свободы новичкам. Генеральный не стал это терпеть.
Версия выглядит забавной, поскольку все вокруг понимают, что Альтман, назначенный после ухода из организации Дэвида Гриффина, так бы никогда не поступил, будь Леброн в составе.
Что бы в итоге не происходило внутри этого несчастного «Кливленда», понятно одно. Все версии так или иначе будут касаться Леброна. Он был главным в этом клубе. Он (и его окружение) решал вопросы как на площадке, так и за её пределами. Ему был нужен такой тренер после отставки Блатта. И именно благодаря Джеймсу Тайрон Лю дошёл до тех высот, до которых дошёл.
К сожалению, в «Кавс» не нашлось своего Артёма Дзюбы. Несколько лет назад нападающий тогда ещё «Спартака» после одного из поражений назвал главного тренера Унаи Эмери «тренеришкой».
Хотя, может, это только пока Джей Ар Смит не добрался до телефона?