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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс: Готов сразиться с Майклом Джорданом один на один

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на высказывание бывшей суперзвезды НБА Майкла Джордана, который заявил, что определить лучшего игрока всех времён может только личное соперничество.

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Источник: AP 2018

«Я готов! О, простите, принял это на свой счёт, как наверное и вы. Хотя не обращайте внимание, я продолжаю играть в регулярном чемпионате», — написал Джеймс в своём микроблоге в «Твиттер».

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Фраза Джордана формально относилась к выбору лучшего игрока в американский футбол между Томом Брэйди и Аароном Роджерсом.

На данный момент в активе Джеймса есть три чемпионских титула против шести у Джордана. Кроме того, Леброн отстаёт по суммарной результативности в регулярных чемпионатах, но уже опередил Джордана по количеству набранных очков в плей-офф.

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