Леброн Джеймс: Готов сразиться с Майклом Джорданом один на один

«Я готов! О, простите, принял это на свой счёт, как наверное и вы. Хотя не обращайте внимание, я продолжаю играть в регулярном чемпионате», — написал Джеймс в своём микроблоге в «Твиттер».

Фраза Джордана формально относилась к выбору лучшего игрока в американский футбол между Томом Брэйди и Аароном Роджерсом.



На данный момент в активе Джеймса есть три чемпионских титула против шести у Джордана. Кроме того, Леброн отстаёт по суммарной результативности в регулярных чемпионатах, но уже опередил Джордана по количеству набранных очков в плей-офф.