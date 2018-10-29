Кириленко: Не вижу перспектив для Мозгова в «Орландо»

Источник: AP 2018

Мозгов не сыграл ни в одном из шести стартовых для «Орландо» матчах сезона НБА, а также не появлялся на площадке в предсезонных играх клуба.

«Конечно, я слежу за ситуацией, в которой находится Тимофей Мозгов. Все российские болельщики переживают за него. Тимофей — наш единственный представитель в НБА, и все мы хотим, чтобы он больше играл и не получал травм. Сейчас у него действительно есть травма. Он уже возрастной игрок и по своим ощущениям прекрасно знает, что в любой момент могут «вылезти» все болячки.