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17:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кириленко: Не вижу перспектив для Мозгова в «Орландо»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не видит у российского центрового «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова перспектив в его нынешней команде.

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Источник: AP 2018

Мозгов не сыграл ни в одном из шести стартовых для «Орландо» матчах сезона НБА, а также не появлялся на площадке в предсезонных играх клуба.

«Конечно, я слежу за ситуацией, в которой находится Тимофей Мозгов. Все российские болельщики переживают за него. Тимофей — наш единственный представитель в НБА, и все мы хотим, чтобы он больше играл и не получал травм. Сейчас у него действительно есть травма. Он уже возрастной игрок и по своим ощущениям прекрасно знает, что в любой момент могут «вылезти» все болячки.

Ситуация, в которую попал Мозгов, не самая радужная для него, потому что на его позиции есть два сильных игрока: опытный и сильный центровой Никола Вучевич, являющийся лидером сборной Черногории, и перспективный Мо Бамба, выбранный на последнем драфте под шестым номером. Лично я особой перспективы для Мозгова в «Орландо» не вижу. Разве что кто-то из других центровых вдруг получит травму, и у Мозгова появится реальный шанс проявить себя, — цитирует Кириленко РИА Новости.

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