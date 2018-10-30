Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс5
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
31.10
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
31.10
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Калгари Флэймз3
Все события
Фоторепортажи
10Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
12:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», несмотря на 29 очков Леброна Джеймса

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась со счетом 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26) в пользу хозяев. В составе победителей 32 очка набрал Джимми Батлер, дабл-дабл сделал Карл-Энтони Таунс — 25 баллов и 16 подборов. У «Лейкерс» 29 очков, 10 подборов и 8 передач записал на свой счет Леброн Джеймс.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Индиана» — «Портленд» — 93:103,

«Филадельфия» — «Атланта» — 113:92,

«Майами» — «Сакраменто» — 113:123,

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 115:96,

«Милуоки» — «Торонто» — 124:109,

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 113:108 (после овертайма),

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 116:111.

 Менеджер Нурмагомедова анонсировал новость, от которой "сорвет крышу"
Туктамышева устроила "стриптиз" после победы на Гран-при в Канаде
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Тачдаун! «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграли в американский футбол
Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — авантюра
«Ман Сити» победил «Тоттенхэм» и стал лидером АПЛ
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио» в матче Серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь