«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», несмотря на 29 очков Леброна Джеймса

Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась со счетом 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26) в пользу хозяев. В составе победителей 32 очка набрал Джимми Батлер, дабл-дабл сделал Карл-Энтони Таунс — 25 баллов и 16 подборов. У «Лейкерс» 29 очков, 10 подборов и 8 передач записал на свой счет Леброн Джеймс.