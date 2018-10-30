«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», несмотря на 29 очков Леброна Джеймса
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Миннеаполисе, завершилась со счетом 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26) в пользу хозяев. В составе победителей 32 очка набрал Джимми Батлер,
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Индиана» — «Портленд» — 93:103,
«Филадельфия» — «Атланта» — 113:92,
«Майами» — «Сакраменто» — 113:123,
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 115:96,
«Милуоки» — «Торонто» — 124:109,
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 113:108 (после овертайма),
«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 116:111.