«Филадельфия» представила новую форму, созданную по мотивам фильмов «Рокки»
Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» представил новый комплект формы, получивший название City Edition.
Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» представил новый комплект формы, получивший название City Edition.
Сообщается, что при создании новой формы дизайнеры вдохновились фильмами про боксёра Рокки Бальбоа, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. По сюжету фильма, родным городом Рокки была Филадельфия.
Форма
«Филадельфия» в новом сезоне одержала четыре победы и потерпела три поражения. Клуб из Пенсильвании занимает шестое место в Восточной конференции. Следующим соперником «Филадельфии» будет «Торонто Рэпторс» из Канады.