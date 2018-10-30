«Филадельфия» представила новую форму, созданную по мотивам фильмов «Рокки»

Сообщается, что при создании новой формы дизайнеры вдохновились фильмами про боксёра Рокки Бальбоа, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. По сюжету фильма, родным городом Рокки была Филадельфия.

Форма светло-серого цвета выполнена в классическом стиле. Для презентации нового комплекта клуб привлёк Бена Симмонса, который и примерил новую форму.