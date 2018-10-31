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10:33 (мск), источник: ТАСС

«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче НБА. Уэстбрук и Джордж набрали по 32 очка

ТАСС, 31 октября. «Оклахома» одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 128:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2018

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл, он набрал 32 очка и сделал 12 подборов, добавив к этому четыре результативные передачи и два блокшота. Разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук записал на свой счет 32 очка, восемь подборов, четыре передачи, три перехвата и блокшот. Также дабл-дабл себе в актив занес новозеландский центровой «Оклахомы» Стивен Адамс, набравший 18 очков и 10 подборов. В составе гостей больше всех очков набрал итальянский форвард Данило Галлинари — 27.

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После первой половины «Клипперс» вели в счете с разницей в 13 очков (67:54). В начале третьей четверти «Оклахома» совершила рывок 20:0 и вышла вперед. «Клипперс» в первые семь с половиной минут третьей четверти набрали только четыре очка.

«Оклахома» одержала вторую победу в сезоне после четырех поражений подряд на старте и поднялась на 11-е место в Западной конференции. «Клипперс», которые в семи матчах одержали четыре победы, занимают девятое место на Западе.

В следующем матче в ночь на пятницу «Оклахома» на выезде сыграет с «Шарлотт». «Клипперс» тогда же в гостях встретятся с «Филадельфией».

Результаты других матчей дня:

«Кливленд» — «Атланта» — 136:114;.

«Орландо» — «Сакраменто» — 99:107;.

«Шарлотт» — «Майами» — 125:113;.

«Бостон» — «Детройт» — 108:105;.

«Торонто» — «Филадельфия» — 129:112;.

«Мемфис» — «Вашингтон» — 107:95;.

«Хьюстон» — «Портленд» — 85:104.

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