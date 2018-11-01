Роуз впервые в карьере набрал 50 очков и помог «Миннесоте» обыграть «Юту»

В активе Роуза также четыре подбора, шесть результативных передач, два перехвата и один блокшот за 40 минут на площадке. У «Юты» лучшим игроком стал Донован Митчелл. На его счету 26 очков, один подбор, пять ассистов, один перехват и один блокшот за 30 минут.

Роуз стал четвертым игроком в текущем сезоне, которому покорилась отметка в 50 очков — ранее это удалось Блэйку Гриффину («Детройт» — 50 очков), Стефену Карри («Голден Стэйт» — 51 очко) и Клэю Томпсону («Голден Стэйт» — 52 очка). Баскетболист показал лучший результат в карьере. До этого Роуз набирал 42 очка во время выступления за «Чикаго» — 18 марта 2011 года в игре против «Индианы». В том же сезоне он был признан самым ценным игроком НБА, став самым молодым баскетболистом, получившим данную награду (22 года).