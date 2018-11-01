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09:09 (мск), источник: ТАСС

Роуз впервые в карьере набрал 50 очков и помог «Миннесоте» обыграть «Юту»

ТАСС, 1 ноября. «Миннесота» одержала победу над «Ютой» со счетом 128:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Защитник хозяев Деррик Роуз набрал 50 очков, что стало лучшим показателем в его карьере.

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Источник: AP 2018

В активе Роуза также четыре подбора, шесть результативных передач, два перехвата и один блокшот за 40 минут на площадке. У «Юты» лучшим игроком стал Донован Митчелл. На его счету 26 очков, один подбор, пять ассистов, один перехват и один блокшот за 30 минут.

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Роуз стал четвертым игроком в текущем сезоне, которому покорилась отметка в 50 очков — ранее это удалось Блэйку Гриффину («Детройт» — 50 очков), Стефену Карри («Голден Стэйт» — 51 очко) и Клэю Томпсону («Голден Стэйт» — 52 очка). Баскетболист показал лучший результат в карьере. До этого Роуз набирал 42 очка во время выступления за «Чикаго» — 18 марта 2011 года в игре против «Индианы». В том же сезоне он был признан самым ценным игроком НБА, став самым молодым баскетболистом, получившим данную награду (22 года).

Остальные результаты игрового дня:

«Бруклин» — «Детройт» — 120:119 (ОТ);.

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 101:107;.

«Чикаго» — «Денвер» — 107:108 (ОТ).

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