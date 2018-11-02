Трипл-дабл Фокса помог «Сакраменто» разгромить «Атланту» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Атланте, завершилась со счетом 146:115 (35:29, 34:35, 46:23, 31:28) в пользу гостей. Фокс набрал в матче 31 очко, а также сделал 10 подборов и 15 результативных передач. У хозяев самым результативным был Джереми Лин (23 очка), а Трей Янг оформил дабл-дабл (14 очков + 10 передач).