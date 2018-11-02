«Портленд» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в Портленде в четверг, завершилась со счетом 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 26 очками был Дамиан Лиллард, а Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).