«Портленд» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Портленде в четверг, завершилась со счетом 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 26 очками был Дамиан Лиллард, а
У гостей 29 очков набрал Джулиус Рэндл, а Никола Миротич (18 очков + 13 подборов) и Джру Холидей (17 очков + 10 передач) сделали по