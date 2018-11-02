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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Портленд» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Портленде в четверг, завершилась со счетом 132:119 (35:31, 35:34, 32:34, 30:20) в пользу хозяев. У победителей самым результативным с 26 очками был Дамиан Лиллард, а Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

У гостей 29 очков набрал Джулиус Рэндл, а Никола Миротич (18 очков + 13 подборов) и Джру Холидей (17 очков + 10 передач) сделали по дабл-даблу.

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