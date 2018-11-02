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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Клипперс» оценил команду в $ 3 млрд

Владелец команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер оценил стоимость клуба из Калифорнии. По мнению Балмера, стоимость «Клипперс» превышает $ 3 млрд.

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«Я думаю, что если бы я захотел продать «Клипперс прямо сейчас, то первой цифрой были бы $ 3 млрд», — приводит слова Балмера репортер ESPN Дэррен Ровелл.

Отметим, что клуб из Лос-Анджелеса принадлежит Балмеру с весны 2014 года. Тогда бывший генеральный директор «Майкрософт» купил клуб за $ 2 млрд.

В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» одержал четыре победы в восьми матчах. Клуб из Калифорнии в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место. Следующим соперником «Клипперс» станет «Орландо Мэджик», этот матч состоится в ночь на 3 ноября.

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