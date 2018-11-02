Владелец «Клипперс» оценил команду в $ 3 млрд
Владелец команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер оценил стоимость клуба из Калифорнии. По мнению Балмера, стоимость «Клипперс» превышает $ 3 млрд.
Владелец команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер оценил стоимость клуба из Калифорнии. По мнению Балмера, стоимость «Клипперс» превышает $ 3 млрд.
«Я думаю, что если бы я захотел продать «Клипперс прямо сейчас, то первой цифрой были бы $ 3 млрд», — приводит слова Балмера репортер ESPN Дэррен Ровелл.
Отметим, что клуб из
В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» одержал четыре победы в восьми матчах. Клуб из Калифорнии в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место. Следующим соперником «Клипперс» станет «Орландо Мэджик», этот матч состоится в ночь на 3 ноября.