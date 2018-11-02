Владелец «Клипперс» оценил команду в $ 3 млрд

«Я думаю, что если бы я захотел продать «Клипперс прямо сейчас, то первой цифрой были бы $ 3 млрд», — приводит слова Балмера репортер ESPN Дэррен Ровелл.

Отметим, что клуб из Лос-Анджелеса принадлежит Балмеру с весны 2014 года. Тогда бывший генеральный директор «Майкрософт» купил клуб за $ 2 млрд.