«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд в НБА, обыграв «Миннесоту»

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл. Американец набрал 33 очка и сделал 13 подборов, добавив к этому три результативные передачи и блокшот.

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«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд. Действующие чемпионы НБА лидируют в Западной конференции, одержав девять побед в 10 матчах. «Миннесота», в активе которой четыре победы в девяти играх, занимает 11-е место на Западе.

В следующем матче «Голден Стэйт» дома сыграют с «Мемфисом». Встреча пройдет в ночь на шестое ноября. «Миннесота» днем ранее на выезде сыграет с «Портлендом».

Результаты других матчей дня:

«Орландо» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:120;.

«Бруклин» — «Хьюстон» — 111:119;.

«Вашингтон» — «Оклахома» — 111:134;.

«Чикаго» — «Индиана» — 105:107;.

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 106:118;.

«Юта» — «Мемфис» — 100:110;.