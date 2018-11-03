«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд в НБА, обыграв «Миннесоту»
ТАСС, 3 ноября. «Голден Стэйт» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 116:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 3 ноября. «Голден Стэйт» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 116:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кевин Дюрант, оформивший
«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд. Действующие чемпионы НБА лидируют в Западной конференции, одержав девять побед в 10 матчах. «Миннесота», в активе которой четыре победы в девяти играх, занимает 11-е место на Западе.
В следующем матче «Голден Стэйт» дома сыграют с «Мемфисом». Встреча пройдет в ночь на шестое ноября. «Миннесота» днем ранее на выезде сыграет с «Портлендом».
Результаты других матчей дня:
«Орландо» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:120;.
«Бруклин» — «Хьюстон» — 111:119;.
«Вашингтон» — «Оклахома» — 111:134;.
«Чикаго» — «Индиана» — 105:107;.
«Даллас» — «Нью-Йорк» — 106:118;.
«Юта» — «Мемфис» — 100:110;.
«Финикс» — «Торонто» — 98:107.