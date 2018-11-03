Отряд самоубийц. «Вашингтон» как карикатура на мир комиксов
«Уизардс» опустились на последнее место и надеются оживить Супермена.
«Уизардс» опустились на последнее место и надеются оживить Супермена.
«Вашингтон» пробивает дно: после двух недель регулярки команда делит последнее место в турнирной таблице с беззащитным «Финиксом» и осиротевшим (после ухода Тайрона Лю, разумеется) «Кливлендом». Одна победа в восьми матчах, да и та в овертайме.
Все, конечно, понимали, что «Уизардс» не станут цельным коллективом с таким количеством радиоактивных элементов в раздевалке, но пока они всё равно идут с сильным опережением графика.
От игры «Вашингтона» не веет безнадёгой, от неё разит и смердит разгильдяйством. Вместо того, чтобы просто играть в баскетбол, лидеры решают собственные задачи. Это замечательно работает в случае с «Голден Стэйт», которому просто неоткуда черпать мотивацию на гладкий чемпионат. Потому Дрэймонд Грин вслух рассуждает о «Замке года», а Клэй Томпсон и Стив Карри бьют рекорды по трёхочковым.
Так вот «Уизардс» — это типичный пример человека, который не хочет и не умеет жить по средствам. «Уорриорз» валяют дурака в защите, потому что могут себе это позволить. Сверхэффективное нападение с лихвой компенсирует все пропущенные очки и позволяет штамповать победы в режиме
«Уизардс» — замечательный пример старой истины: желания должны совпадать с возможностями. В противном случае на выходе почти всегда получается
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Проиграть первую половину нынешней «Оклахоме» с разницей в 29 очков — это надо умудриться. Заставить её выглядеть в атаке как «Голден Стэйт» — и вовсе невыполнимая задача. Но у «волшебников» получилось: атакующий рейтинг «Тандер» составил внеземные 128,8. Хотя до игры средние показатели ОКС по сезону были на треть ниже (99,9).
Безалаберность «Вашингтона» превратила 27-е нападение НБА в ядерную бомбу, сметающую всё на своём пути. Лучше всего оборону подопечных Скотта Брукса иллюстрирует простой факт: «Оклахоме» удалось набрать 134 очка в матче со средним темпом (104,5 владения) при скромнейших цифрах в раннем нападении (10−8 в пользу гостей по очкам в быстрых отрывах).
Это довольно сложная задача даже для «Уорриорз». А ведь Уэстбрук, Джордж и Адамс после большого перерыва отыграли на троих скромные 25 минут, потому что Билли Донован разумно увеличил игровое время резервистов. Но свои 55 очков за вторую половину всё равно накидал.
«ОКС» также сильно зависят от игры лидеров и даже в
«Оклахома» может закрыться, а «Уизардс» — нет. По крайней мере, на данном этапе сезона. Вот и сегодня гости после лихой перестрелки в стартовые шесть с половиной минут добавили строгости, начав защищаться. Не на топовом уровне (они могут гораздо лучше), но всё же защищаться. Этого (а также проснувшейся в последних матчах скамейки) хватило, чтобы создать себе гигантский задел за полторы четверти.
«Вашингтон» удручающе стабилен: он находится в самом низу по всем показателям и одинаково убого обороняется на любом участке паркета. 20 место по пропущенным очкам из «краски», 28 — по противодействию быстрым отрывам, 30 — по точным трёхочковым соперника.
Сегодня «Тандер» реализовали 15 трёхочковых из 32, но это трудно списать на обычное везение. «Уизардс» ужасно двигаются в защите: то полетят втроём на одного и забудут про остальных, то решат не выходить на подстраховку в очевидной ситуации и получат лёгкие два очка.
Соперники в матчах с такими командами обречены на рекорды по результативности, трёхочковым и передачам, потому что открытый бросок создаётся парой движений. «ОКС» сегодня отдали 34 ассиста (в полтора раза больше нормы) и получили уйму свободных бросков. Они просто попадали своё. Даже Терренс Фергюсон завалил три трёшки!
Всё просто: «Вашингтон» осложнил сопернику 55 бросков, «Оклахома» — 68. Дальних попаданий могло быть не 15, а даже больше. Просто потому что оппонент это позволяет.
Сегодня Дуайт сильно не успевал на своей половине, и без него хозяева оборонялись даже лучше. Общий уровень всё равно был ужасен, но по крайней мере «волшебники» добавляли в подвижности. Ховард будет набирать форму через игры, а взаимопонимание — через тренировки. Если обойдётся без травм, через 7−10 дней защита начнёт улучшаться.
Всё это не отменяет хорошей игры ОКС, и дело тут, разумеется, не в набранных очках. Не так давно мы критиковали Билли Донована за отсутствие контроля над игрой через регулирование темпа. Сегодня всё получилось: гости сбросили скорость во второй половине и исправно пресекали попытки соперника убежать в быстрый отрыв.
Уровень сопротивления, конечно, был на троечку, но всё же «Тандер» не дали «Вашингтону» хотя бы всерьёз задуматься о рывке и подобии концовки. Темп до большого перерыва — 110 владений, после — 100,9. Хорошая работа.
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На сегодня «Уизардс» убивает ужасная оборона и кошмарная игра на щитах. Страдающая от нехватки качественных бигменов команда с огромным отрывом занимает последнее место в НБА по доле подборов (43,8%, у идущих следом «Хьюстона» и «Атланты» по 46,8%). Без очков второго шанса подопечным Скотта Брукса совсем тяжко: общий уровень нападения
Строго говоря, отсутствие Дуайта помогло «Вашингтону» казаться хуже, чем он есть на самом деле. Команде, где помимо него из больших есть только Ян Маинми и Джейсон Смит, Ховард нужен любой ценой, потому что только он способен обеспечить три ключевых фактора: вменяемую защиту, подборы и качественные «двоечки».
С уходом Марчина Гортата «волшебники» катастрофически потеряли в качестве заслонов: при всей ограниченности поляк хорош при
Основное оружие разыгрывающего — проход, и без необходимой помощи от бигменов он может быть эффективен либо в быстрых отрывах, либо в дуэлях с оппонентами, которых способен пройти за счёт хорошего первого шага без риска упереться в подстраховку. В остальных случаях Уолл сбивается на нечто маловразумительное.
Получается, что сезон «Вашингтона» напрямую зависит от состояния Дуайта. На бумаге он должен подтолкнуть команду к привычным результатам за счёт атлетизма, габаритов и игры на щитах. Но есть одна проблема.
Если ваша судьба находится в руках Дуайта Ховарда, то, скорее всего, вы уже проиграли.