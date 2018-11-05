Дабл-даблы Лаури, Ибаки и Сиакама помогли «Торонто» победить «Лейкерс» в матче НБА
ТАСС, 5 ноября. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Торонто» со счетом 107:121 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 5 ноября. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Торонто» со счетом 107:121 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей самым результативный игроком стал тяжелый форвард Серж Ибака. За 29 минут на площадке он набрал 34 очка, реализовав 15 бросков из 17 с игры, и сделал 10 подборов. Кроме него в составе «Рэпторс» дабл- даблами отметились защитник Кайл Лаури (21 очко и 15 передач) и форвард Паскаль Сиакам (16 очков и 13 подборов). У хозяев больше всех набрал форвард Кайл Кузма — 24 очка, на счету Леброна Джеймса 18 очков.
«Лейкерс» с четырьмя победами в 10 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» лидирует на Востоке с девятью победами в 10 играх.
В следующем матче «Лейкерс» 8 ноября примут «Миннесоту», «Торонто» 6 ноября в гостях сыграет с «Ютой».
Результаты других матчей дня:
«Бруклин» — «Филадельфия» — 122:97;.
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 108:95;.
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 110:117;.
«Финикс» — ««Мемфис» — 102:100;.
«Портленд» — «Миннесота» — 111:81.