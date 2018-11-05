Дабл-даблы Лаури, Ибаки и Сиакама помогли «Торонто» победить «Лейкерс» в матче НБА

В составе победителей самым результативный игроком стал тяжелый форвард Серж Ибака. За 29 минут на площадке он набрал 34 очка, реализовав 15 бросков из 17 с игры, и сделал 10 подборов. Кроме него в составе «Рэпторс» дабл- даблами отметились защитник Кайл Лаури (21 очко и 15 передач) и форвард Паскаль Сиакам (16 очков и 13 подборов). У хозяев больше всех набрал форвард Кайл Кузма — 24 очка, на счету Леброна Джеймса 18 очков.