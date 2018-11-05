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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» установили антирекорд организации, проиграв первую четверть «-25»

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первую четверть матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» со счётом 17:42.

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Источник: AP 2018

Это самая большая отрицательная разница в стартовом периоде во встречах «Лейкерс» с момента введения правила, ограничивающего время на владение 24 секундами, в сезоне-1954/55. До этого «Лейкерс» никогда не уступали в первой четверти с разрывом, превышающим 24 очка. Более того, по ходу периода они проигрывали 31 очко, а за последние 20 лет ни одна команда лиги не уступала дома более «-30» в стартовые 12 минут. Также мощный форвард «Торонто» Серж Ибака один набрал больше очков (18), чем все игроки соперника вместе взятые.

Встреча завершилась домашним поражением «Лейкерс» со счётом 107:121. После неё команда занимает 12-е место в Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 4−6.

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