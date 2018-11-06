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09:46 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Мемфис»

ТАСС, 6 ноября. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счетом 117:101 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2018

Самым результативным в составе победителей стал форвард Клэй Томпсон, в активе которого 27 очков за 32 минуты на площадке. У проигравших больше всех набрал защитник Диллон Брукс — 18.

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«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд и 10-ю в 11 матчах сезона и уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Мемфис» с пятью победами в девяти встречах занимает восьмое место.

В следующем матче «Голден Стэйт» 9 ноября примет «Милуоки», «Мемфис» днем ранее дома сыграет с «Денвером».

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Майами» — 115:120 ОТ;.

«Индиана» — «Хьюстон» — 94:98;.

«Орландо» — «Кливленд» — 102:100;.

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 115:116 ОТ;.

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 122:116;.

«Денвер» — «Бостон» — 115: 107;.

«Юта» — «Торонто» — 111:124;.

«Клипперс» — «Миннесота» — 120:109.

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