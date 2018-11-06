«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Мемфис»
ТАСС, 6 ноября. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счетом 117:101 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 6 ноября. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» со счетом 117:101 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным в составе победителей стал форвард Клэй Томпсон, в активе которого 27 очков за 32 минуты на площадке. У проигравших больше всех набрал защитник Диллон Брукс — 18.
«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд и 10-ю в 11 матчах сезона и уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Мемфис» с пятью победами в девяти встречах занимает восьмое место.
В следующем матче «Голден Стэйт» 9 ноября примет «Милуоки», «Мемфис» днем ранее дома сыграет с «Денвером».
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Майами» — 115:120 ОТ;.
«Индиана» — «Хьюстон» — 94:98;.
«Орландо» — «Кливленд» — 102:100;.
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 115:116 ОТ;.
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 122:116;.
«Денвер» — «Бостон» — 115: 107;.
«Юта» — «Торонто» — 111:124;.
«Клипперс» — «Миннесота» — 120:109.