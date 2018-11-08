Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в матче НБА

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Деррик Роуз, отметившийся 31 очком, тремя подборами и пятью передачами при 64,7% попаданий с игры, он реализовал семь из девяти трехочковых бросков, что является лучшим для него результатом в карьере. Лидер «Миннесоты» атакующий защитник Джимми Батлер провел на паркете 43 минуты, за которые набрал 24 очка, пять подборов и пять передач, центровой Карл-Энтони Таунс отметился 13 очками и девятью подборами. Тяжелый форвард клуба Таж Гибсон сделал дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов. Всего баскетболисты «Миннесоты» в матче с «Лейкерс» реализовали 20 трехочковых бросков из 40, что является новым рекордом клуба.

У хозяев лучшим по результативности стал легкий форвард Леброн Джеймс, он остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 24 очка, 10 подборов и девять передач. Тяжелый форвард клуба Кайл Кузма отметился 21 очком, двумя подборами и одной передачей, центровой Джавейл Макги за 25 минут на паркете набрал 16 очков и четыре подбора. Легкий форвард Брэндон Ингрэм набрал 20 очков, пять подборов и шесть очков, атакующий защитник Джош Харт отметился 21 очком, четырьмя подборами и одним перехватом. В активе разыгрывающего Рэджона Рондо два очка, шесть подборов и 10 передач за 26 минут, заключивший контракт с «Лейкерс» в среду центровой Тайсон Чендлер провел на паркете 22 минуты и набрал два очка и сделал девять подборов.

«Лейкерс» идут на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав пять побед в 11 встречах, «Миннесота» с четырьмя победами в 12 матчах идет 13-й. В следующем матче «Лейкерс» 11 ноября сыграют в гостях с «Сакраменто», днем ранее «Миннесота» также сыграет с «Сакраменто» на выезде.

Остальные результаты игрового дня:

«Кливленд» — «Оклахома» — 86:95;.

«Орландо» — «Детройт» — 96:103;.

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 107:112;.

«Майами» — «Сан-Антонио» — 95:88;.

«Индиана» — «Филадельфия» — 94:100;.

«Мемфис» — «Денвер» — 89:87;.

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 107:98;.

«Юта» — «Даллас» — 117:102;.