Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в матче НБА
ТАСС, 8 ноября. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 114:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 8 ноября. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 114:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Деррик Роуз, отметившийся 31 очком, тремя подборами и пятью передачами при 64,7% попаданий с игры, он реализовал семь из девяти трехочковых бросков, что является лучшим для него результатом в карьере. Лидер «Миннесоты» атакующий защитник Джимми Батлер провел на паркете 43 минуты, за которые набрал 24 очка, пять подборов и пять передач, центровой
У хозяев лучшим по результативности стал легкий форвард Леброн Джеймс, он остановился в шаге от
«Лейкерс» идут на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав пять побед в 11 встречах, «Миннесота» с четырьмя победами в 12 матчах идет 13-й. В следующем матче «Лейкерс» 11 ноября сыграют в гостях с «Сакраменто», днем ранее «Миннесота» также сыграет с «Сакраменто» на выезде.
Остальные результаты игрового дня:
«Кливленд» — «Оклахома» — 86:95;.
«Орландо» — «Детройт» — 96:103;.
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 107:112;.
«Майами» — «Сан-Антонио» — 95:88;.
«Индиана» — «Филадельфия» — 94:100;.
«Мемфис» — «Денвер» — 89:87;.
«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 107:98;.
«Юта» — «Даллас» — 117:102;.
«Сакраменто» — «Торонто» — 105:114.