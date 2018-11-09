Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ5
Баффало Сэйбрз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз3
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз5
Ванкувер Кэнакс8
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз4
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ5
Аризона Койотс4
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Анжи
Футбол. Еврокубки
8.11
Байер1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
8.11
Лудогорец0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
8.11
Русенборг2
Зальцбург5
Футбол. Еврокубки
8.11
Селтик2
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
8.11
Бордо1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
8.11
Славия Пр0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо З3
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
8.11
Ворскла0
Карабах1
Футбол. Еврокубки
8.11
Арсенал0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
8.11
Бетис1
Милан1
Футбол. Еврокубки
8.11
Олимпиакос П5
Дюделанж1
Футбол. Еврокубки
8.11
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
8.11
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
8.11
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
8.11
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
8.11
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
8.11
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
8.11
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
8.11
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
8.11
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
8.11
Види1
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
09:38 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» нанес «Голден Стэйт» второе поражение в текущем сезоне НБА

ТАСС, 9 ноября. «Милуоки» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 134:111 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2018

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсо, в его активе 26 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват. В составе гостей еще два игрока набрали 20 и более очков — форвард Яннис Адетокунбо (24) и защитник Малкольм Брогдон (20). У «Голден Стэйт», который является действующим чемпионом НБА, больше всех очков набрал защитник Клэй Томпсон (24).

Читайте также
«Голден Стэйт» одержал восьмую победу подряд в чемпионате НБА, обыграв «Мемфис»

«Голден Стэйт» потерпел второе поражение в текущем сезоне НБА, столько же матчей проиграл «Милуоки», начавший чемпионат с семи побед подряд. В нынешнем розыгрыше НБА осталась только одна команда, потерпевшая одно поражение — «Торонто». «Голден Стэйт» до встречи с «Милуоки» не проигрывал на протяжении восьми матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает второе место, «Голден Стэйт» удерживает лидерство на Западе.

В следующем матче «Милуоки» 10 ноября в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт» днем позже примет «Бруклин».

Результаты других матчей игрового дня:

«Оклахома» — «Хьюстон» — 98:80;.

«Финикс» — «Бостон» — 109:116 ОТ;.

«Портленд» — «Клипперс» — 116:105.

 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
Заболотный спас «Зенит» в Бордо и доказал, что достоин сборной
Молодежная сборная России проиграла команде OHL в Суперсерии
«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в НХЛ. Дадонов отметился голом
Рианчо: Буду работать помощником, только если позовет Гвардиола
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь