«Милуоки» нанес «Голден Стэйт» второе поражение в текущем сезоне НБА

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсо, в его активе 26 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват. В составе гостей еще два игрока набрали 20 и более очков — форвард Яннис Адетокунбо (24) и защитник Малкольм Брогдон (20). У «Голден Стэйт», который является действующим чемпионом НБА, больше всех очков набрал защитник Клэй Томпсон (24).