«Милуоки» нанес «Голден Стэйт» второе поражение в текущем сезоне НБА
ТАСС, 9 ноября. «Милуоки» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 134:111 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 9 ноября. «Милуоки» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 134:111 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсо, в его активе 26 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват. В составе гостей еще два игрока набрали 20 и более очков — форвард Яннис Адетокунбо (24) и защитник Малкольм Брогдон (20). У «Голден Стэйт», который является действующим чемпионом НБА, больше всех очков набрал защитник Клэй Томпсон (24).
«Голден Стэйт» потерпел второе поражение в текущем сезоне НБА, столько же матчей проиграл «Милуоки», начавший чемпионат с семи побед подряд. В нынешнем розыгрыше НБА осталась только одна команда, потерпевшая одно поражение — «Торонто». «Голден Стэйт» до встречи с «Милуоки» не проигрывал на протяжении восьми матчей.
В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает второе место, «Голден Стэйт» удерживает лидерство на Западе.
В следующем матче «Милуоки» 10 ноября в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт» днем позже примет «Бруклин».
Результаты других матчей игрового дня:
«Оклахома» — «Хьюстон» — 98:80;.
«Финикс» — «Бостон» — 109:116 ОТ;.
«Портленд» — «Клипперс» — 116:105.