Как без рук. «Голден Стэйт» разгромлен на своей площадке
Без зелёного человечка действующему чемпиону НБА совсем туго.
Без зелёного человечка действующему чемпиону НБА совсем туго.
Было понятно, что без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона у «Голден Стэйт» возникнут проблемы в матче с «Милуоки». Но «-23» на своей площадке и превратившаяся в ничего не значащую двусторонку четвёртая четверть — это, с одной стороны, весьма неожиданный результат. А с другой — отличный повод поговорить о значимости исполнителей второго плана.
НБА всё чаще называют лигой суперзвёзд, хотя это не совсем так. Игроки действительно могут выкручивать руки владельцу, влиять на тренера и состав команды. Но для достижения результата нужна ещё и качественная поддержка, которая максимально раскроет лидеров и вместе с тем будет находиться в их густой тени.
«Хьюстон» не может стабильно набирать по 100 очков за матч, хотя команду покинули только Тревор Ариза, Люк Мба, а Муте, Райан Андерсон и тренер по защите Джефф Бзделик. Все эти люди в лучшем случае имели на атаку команды крайне ограниченное влияние, но сейчас «Рокетс» занимают 26 место по эффективности нападения, хотя в прошлом году были первыми. Выше «Торонто» и «Голден Стэйт».
Почему? Потому что нарушился (а точнее — пропал) баланс. Скамейка резко сократилась и
Теперь им надо оставлять больше сил на своей половине, потому что просто перекидать соперника по бразильской системе уже не выходит, а именно на этом и строилась модель игры. Им приходится чаще делать то, к чему они не привыкли. При этом другие команды за прошлый сезон
В результате «Рокетс» теряют сознание после парочки травм, уговаривают вернуться Бзделика, проигрывают всем подряд на своём паркете и ждут возвращения Нене, Эрика Гордона и Брэндона Найта, потому что сейчас в их ростере один полноразмерный бигмен (Клинт Капела) и один запасной разыгрывающий (Майкл
НБА — не просто лига суперзвёзд. Скорее это лига суперзвёзд, остро нуждающихся в подходящих условиях.
Без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона «Голден Стэйт» сильно потерял в обороне. Универсализм и габариты Шона бесценны при разменах, так как позволяют ему защищаться на четырёх позициях. А Дрэймонд — тот самый клей, который собирает частички воедино благодаря бесконечной энергии и навыкам.
Хуже всего то, что без двух этих игроков «Уорриорз» фактически лишились внятной подстраховки. Если баскетболист «Милуоки» обыгрывал оппонента один в один, то в 80% случаев это заканчивалось броском без сопротивления. Подстраховка — ключевой элемент для защиты против «Бакс» сразу по двум причинам.
Прежде всего, подопечные Майка Буденхольцера заточены на движение мяча и создание свободного пространства. Мяч всегда быстрее игрока, а потому проигрыши позиции неизбежны. Снизить урон можно благодаря разменам и согласованности действий, но в отсутствии двухметрового гарда Ливингстона и «Мистера Замка» Грина хозяева потеряли и в универсализме, и в слаженности. В итоге у «Милуоки» аж 33 передачи при всего 11 потерях.
Второй момент — Яннис Адетокунбо. Грек использует феноменальный атлетизм и заточен именно на атаки
Но там никого не было. И вторая команда лиги по эффективности нападения, разумеется, этим воспользовалась. Гуляющий в «краске» ветер — почти приговор в матче с «оленями». Сегодня гости забили из трёхсекундной в два с половиной раза больше (84−34), хотя по сезону подопечные Стива Керра получают оттуда не 84, а всего 44,4 очка.
51,5% с игры у соперника, 111:134 — вот что случается, когда лучшая команда поколения теряет скрытых густой тенью Карри и Дюранта игроков, набирающих на двоих жалкие 13 очков за матч.
Хорошее начало — не мелочь, хотя начинается с мелочи.
Без Грина «Голден Стэйт» сдал и в движении мяча. Команда насобирала 31 передачу, но подавляющее большинство было обычными скидками. «Уорриорз» довольно быстро сбились на индивидуальную игру с огромным числом изоляций и плохих бросков. Пока Дюрант и Клэй Томпсон их попадали, разница в счёте оставалась скромной.
Как только лидеры пару раз подряд смазали или попали под блокшот, а соперник довёл до ума несколько перехватов, так отставание и стало двузначным. Хозяева не могли придумать в атаке
Даже обидно, что проводивший четвёртую выездную встречу подряд «Милуоки» собрался с силами и показал классный баскетбол, но не получил шанса показать себя в клатче, потому что соперник просто не соответствовал заданной планке.
Отдельной похвалы заслуживает Эрик Бледсо. В нынешнем сезоне он уже снял скальпы с Кайла Лоури и Дэмиана Лилларда, а теперь разнёс и Стива Карри. За 44 атаки, в которых по нему играл Блэдсо, Карри набрал всего восемь очков, реализовав четыре броска с игры из 11.
Без привычной игры от Сива (тот ещё и покинул паркет в конце третьей четверти
К стандартно качественной защите Эрик добавил 26 очков, шесть передач и четыре подбора, выдав свой лучший матч в сезоне. Бледсо просто не мог промахнуться: 10 из 12 с игры, два из трёх с периметра. Большую часть встречу по нему играл как раз Карри, и получалось так себе. Разыгрывающий «Милуоки» уходил на первом шаге и в итоге попал через Стива шесть бросков из семи.
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«-13» к большому перерыву — вовсе не приговор для такого «Голден Стэйт». В матче с «Ютой» они проигрывали после первой половины 12 очков, играли в защите ещё хуже, но сумели перевернуть встречу и даже победить. Сегодня уже к середине третьей четверти стало очевидным, что на камбэк можно не рассчитывать.
Дело в том, что в
Но тогда у «воинов» был Дрэймонд Грин, сделавший 14 + 9 + 6 за 33 минуты, и Шон Ливингстон с лучшим показателем «плюс-минус» среди всех участников матча («+15»), а также внеземным защитным рейтингом в переломной второй половине (56,5).
Сегодня их не было, и «Голден Стэйт» пропустил в третьей четверти 41 очко, проиграв этот отрезок с разницей «-13». Потому что потерял баланс и не смог закрыться в те минуты, когда от этого зависел результат. Защитный рейтинг команды во всём матче — 127,6, во второй половине — 129,6.
Такие парни, как Грин и Ливингстон, всегда находятся в тени, но именно они делают разницу и позволяют команде выкарабкиваться в критических ситуациях. Карри и Дюрант помогут вашей жизни стать красивой и яркой, они внесут в неё новые краски, комфорт и наслаждение. Но когда на кону будет стоять вопрос выживания, обойтись без Шона и Дрэймонда вряд ли удастся.
No Green — no win.