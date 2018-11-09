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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Как без рук. «Голден Стэйт» разгромлен на своей площадке

Без зелёного человечка действующему чемпиону НБА совсем туго.

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Было понятно, что без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона у «Голден Стэйт» возникнут проблемы в матче с «Милуоки». Но «-23» на своей площадке и превратившаяся в ничего не значащую двусторонку четвёртая четверть — это, с одной стороны, весьма неожиданный результат. А с другой — отличный повод поговорить о значимости исполнителей второго плана.

НБА всё чаще называют лигой суперзвёзд, хотя это не совсем так. Игроки действительно могут выкручивать руки владельцу, влиять на тренера и состав команды. Но для достижения результата нужна ещё и качественная поддержка, которая максимально раскроет лидеров и вместе с тем будет находиться в их густой тени.

«Хьюстон» не может стабильно набирать по 100 очков за матч, хотя команду покинули только Тревор Ариза, Люк Мба, а Муте, Райан Андерсон и тренер по защите Джефф Бзделик. Все эти люди в лучшем случае имели на атаку команды крайне ограниченное влияние, но сейчас «Рокетс» занимают 26 место по эффективности нападения, хотя в прошлом году были первыми. Выше «Торонто» и «Голден Стэйт».

Почему? Потому что нарушился (а точнее — пропал) баланс. Скамейка резко сократилась и одной-двух травм достаточно, чтобы ротация усыхала до восьми человек, которые получают огромную нагрузку и просто не могут её вытянуть. Без качественной обороны пропадает стабильность, из-за прихода новых игроков падает сыгранность. В результате лидеры выпадают из уже устоявшейся системы координат и резко теряют в эффективности.

Теперь им надо оставлять больше сил на своей половине, потому что просто перекидать соперника по бразильской системе уже не выходит, а именно на этом и строилась модель игры. Им приходится чаще делать то, к чему они не привыкли. При этом другие команды за прошлый сезон более-менее изучили и разобрали «Хьюстон», что также усложняет задачу.

В результате «Рокетс» теряют сознание после парочки травм, уговаривают вернуться Бзделика, проигрывают всем подряд на своём паркете и ждут возвращения Нене, Эрика Гордона и Брэндона Найта, потому что сейчас в их ростере один полноразмерный бигмен (Клинт Капела) и один запасной разыгрывающий (Майкл Картер-Уильямс, который многим обязан агенту и недавно тоже получил повреждение).

НБА — не просто лига суперзвёзд. Скорее это лига суперзвёзд, остро нуждающихся в подходящих условиях.

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Без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона «Голден Стэйт» сильно потерял в обороне. Универсализм и габариты Шона бесценны при разменах, так как позволяют ему защищаться на четырёх позициях. А Дрэймонд — тот самый клей, который собирает частички воедино благодаря бесконечной энергии и навыкам.

Хуже всего то, что без двух этих игроков «Уорриорз» фактически лишились внятной подстраховки. Если баскетболист «Милуоки» обыгрывал оппонента один в один, то в 80% случаев это заканчивалось броском без сопротивления. Подстраховка — ключевой элемент для защиты против «Бакс» сразу по двум причинам.

Прежде всего, подопечные Майка Буденхольцера заточены на движение мяча и создание свободного пространства. Мяч всегда быстрее игрока, а потому проигрыши позиции неизбежны. Снизить урон можно благодаря разменам и согласованности действий, но в отсутствии двухметрового гарда Ливингстона и «Мистера Замка» Грина хозяева потеряли и в универсализме, и в слаженности. В итоге у «Милуоки» аж 33 передачи при всего 11 потерях.

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Второй момент — Яннис Адетокунбо. Грек использует феноменальный атлетизм и заточен именно на атаки из-под кольца. Сдержать Янниса непросто даже Кевину Дюранту, а потому критически важно, чтобы в трёсекундной зоне постоянно кто-то находился на случай, если Кей Ди, Джордан Белл или Кевон Луни будут отыграны.

Но там никого не было. И вторая команда лиги по эффективности нападения, разумеется, этим воспользовалась. Гуляющий в «краске» ветер — почти приговор в матче с «оленями». Сегодня гости забили из трёхсекундной в два с половиной раза больше (84−34), хотя по сезону подопечные Стива Керра получают оттуда не 84, а всего 44,4 очка.

51,5% с игры у соперника, 111:134 — вот что случается, когда лучшая команда поколения теряет скрытых густой тенью Карри и Дюранта игроков, набирающих на двоих жалкие 13 очков за матч.

Хорошее начало — не мелочь, хотя начинается с мелочи.

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Без Грина «Голден Стэйт» сдал и в движении мяча. Команда насобирала 31 передачу, но подавляющее большинство было обычными скидками. «Уорриорз» довольно быстро сбились на индивидуальную игру с огромным числом изоляций и плохих бросков. Пока Дюрант и Клэй Томпсон их попадали, разница в счёте оставалась скромной.

Как только лидеры пару раз подряд смазали или попали под блокшот, а соперник довёл до ума несколько перехватов, так отставание и стало двузначным. Хозяева не могли придумать в атаке чего-нибудь замысловатого, а желание спасать родину в одиночку чаще заканчивалось нелепо, чем результативно.

Даже обидно, что проводивший четвёртую выездную встречу подряд «Милуоки» собрался с силами и показал классный баскетбол, но не получил шанса показать себя в клатче, потому что соперник просто не соответствовал заданной планке.

Отдельной похвалы заслуживает Эрик Бледсо. В нынешнем сезоне он уже снял скальпы с Кайла Лоури и Дэмиана Лилларда, а теперь разнёс и Стива Карри. За 44 атаки, в которых по нему играл Блэдсо, Карри набрал всего восемь очков, реализовав четыре броска с игры из 11.

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Без привычной игры от Сива (тот ещё и покинул паркет в конце третьей четверти из-за травмы бедра) «воины» совсем раскисли: выигрывать щит и кормиться очками второго шанса не получалось, а защита по-прежнему была слаба.

К стандартно качественной защите Эрик добавил 26 очков, шесть передач и четыре подбора, выдав свой лучший матч в сезоне. Бледсо просто не мог промахнуться: 10 из 12 с игры, два из трёх с периметра. Большую часть встречу по нему играл как раз Карри, и получалось так себе. Разыгрывающий «Милуоки» уходил на первом шаге и в итоге попал через Стива шесть бросков из семи.

***

«-13» к большому перерыву — вовсе не приговор для такого «Голден Стэйт». В матче с «Ютой» они проигрывали после первой половины 12 очков, играли в защите ещё хуже, но сумели перевернуть встречу и даже победить. Сегодня уже к середине третьей четверти стало очевидным, что на камбэк можно не рассчитывать.

Дело в том, что в Солт-Лейк-Сити «Уорриорз» вернулись в игру благодаря защите. Они пропустили 81 очко за 24 минуты, но взялись за разум в критический момент и во второй половине получили в своё кольцо лишь 42 балла. Принцип тот же, что и у «Хьюстона»: хорошая защита стабилизирует команду, появляется баланс и уверенность в своих силах, а на таком фоне эффективно атаковать гораздо проще.

Но тогда у «воинов» был Дрэймонд Грин, сделавший 14 + 9 + 6 за 33 минуты, и Шон Ливингстон с лучшим показателем «плюс-минус» среди всех участников матча («+15»), а также внеземным защитным рейтингом в переломной второй половине (56,5).

Сегодня их не было, и «Голден Стэйт» пропустил в третьей четверти 41 очко, проиграв этот отрезок с разницей «-13». Потому что потерял баланс и не смог закрыться в те минуты, когда от этого зависел результат. Защитный рейтинг команды во всём матче — 127,6, во второй половине — 129,6.

Такие парни, как Грин и Ливингстон, всегда находятся в тени, но именно они делают разницу и позволяют команде выкарабкиваться в критических ситуациях. Карри и Дюрант помогут вашей жизни стать красивой и яркой, они внесут в неё новые краски, комфорт и наслаждение. Но когда на кону будет стоять вопрос выживания, обойтись без Шона и Дрэймонда вряд ли удастся.

No Green — no win.

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