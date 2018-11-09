Как без рук. «Голден Стэйт» разгромлен на своей площадке

Было понятно, что без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона у «Голден Стэйт» возникнут проблемы в матче с «Милуоки». Но «-23» на своей площадке и превратившаяся в ничего не значащую двусторонку четвёртая четверть — это, с одной стороны, весьма неожиданный результат. А с другой — отличный повод поговорить о значимости исполнителей второго плана.



НБА всё чаще называют лигой суперзвёзд, хотя это не совсем так. Игроки действительно могут выкручивать руки владельцу, влиять на тренера и состав команды. Но для достижения результата нужна ещё и качественная поддержка, которая максимально раскроет лидеров и вместе с тем будет находиться в их густой тени.

«Хьюстон» не может стабильно набирать по 100 очков за матч, хотя команду покинули только Тревор Ариза, Люк Мба, а Муте, Райан Андерсон и тренер по защите Джефф Бзделик. Все эти люди в лучшем случае имели на атаку команды крайне ограниченное влияние, но сейчас «Рокетс» занимают 26 место по эффективности нападения, хотя в прошлом году были первыми. Выше «Торонто» и «Голден Стэйт».

Почему? Потому что нарушился (а точнее — пропал) баланс. Скамейка резко сократилась и одной-двух травм достаточно, чтобы ротация усыхала до восьми человек, которые получают огромную нагрузку и просто не могут её вытянуть. Без качественной обороны пропадает стабильность, из-за прихода новых игроков падает сыгранность. В результате лидеры выпадают из уже устоявшейся системы координат и резко теряют в эффективности.



Теперь им надо оставлять больше сил на своей половине, потому что просто перекидать соперника по бразильской системе уже не выходит, а именно на этом и строилась модель игры. Им приходится чаще делать то, к чему они не привыкли. При этом другие команды за прошлый сезон более-менее изучили и разобрали «Хьюстон», что также усложняет задачу.

В результате «Рокетс» теряют сознание после парочки травм, уговаривают вернуться Бзделика, проигрывают всем подряд на своём паркете и ждут возвращения Нене, Эрика Гордона и Брэндона Найта, потому что сейчас в их ростере один полноразмерный бигмен (Клинт Капела) и один запасной разыгрывающий (Майкл Картер-Уильямс, который многим обязан агенту и недавно тоже получил повреждение).



НБА — не просто лига суперзвёзд. Скорее это лига суперзвёзд, остро нуждающихся в подходящих условиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp8hE1uA9FC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8hE1uA9FC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warriors/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden State Warriors</a> (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T04:06:51+00:00">8 Ноя 2018 в 8:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без Дрэймонда Грина и Шона Ливингстона «Голден Стэйт» сильно потерял в обороне. Универсализм и габариты Шона бесценны при разменах, так как позволяют ему защищаться на четырёх позициях. А Дрэймонд — тот самый клей, который собирает частички воедино благодаря бесконечной энергии и навыкам.



Хуже всего то, что без двух этих игроков «Уорриорз» фактически лишились внятной подстраховки. Если баскетболист «Милуоки» обыгрывал оппонента один в один, то в 80% случаев это заканчивалось броском без сопротивления. Подстраховка — ключевой элемент для защиты против «Бакс» сразу по двум причинам.



Прежде всего, подопечные Майка Буденхольцера заточены на движение мяча и создание свободного пространства. Мяч всегда быстрее игрока, а потому проигрыши позиции неизбежны. Снизить урон можно благодаря разменам и согласованности действий, но в отсутствии двухметрового гарда Ливингстона и «Мистера Замка» Грина хозяева потеряли и в универсализме, и в слаженности. В итоге у «Милуоки» аж 33 передачи при всего 11 потерях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp8jsr0nWJP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8jsr0nWJP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8jsr0nWJP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??‍♂️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bucks/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Milwaukee Bucks</a> (@bucks) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T04:29:46+00:00">8 Ноя 2018 в 8:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй момент — Яннис Адетокунбо. Грек использует феноменальный атлетизм и заточен именно на атаки из-под кольца. Сдержать Янниса непросто даже Кевину Дюранту, а потому критически важно, чтобы в трёсекундной зоне постоянно кто-то находился на случай, если Кей Ди, Джордан Белл или Кевон Луни будут отыграны.



Но там никого не было. И вторая команда лиги по эффективности нападения, разумеется, этим воспользовалась. Гуляющий в «краске» ветер — почти приговор в матче с «оленями». Сегодня гости забили из трёхсекундной в два с половиной раза больше (84−34), хотя по сезону подопечные Стива Керра получают оттуда не 84, а всего 44,4 очка.



51,5% с игры у соперника, 111:134 — вот что случается, когда лучшая команда поколения теряет скрытых густой тенью Карри и Дюранта игроков, набирающих на двоих жалкие 13 очков за матч.



Хорошее начало — не мелочь, хотя начинается с мелочи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp8tYZ4ASRq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8tYZ4ASRq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp8tYZ4ASRq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Not our night, #DubNation</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warriors/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden State Warriors</a> (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T05:54:23+00:00">8 Ноя 2018 в 9:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без Грина «Голден Стэйт» сдал и в движении мяча. Команда насобирала 31 передачу, но подавляющее большинство было обычными скидками. «Уорриорз» довольно быстро сбились на индивидуальную игру с огромным числом изоляций и плохих бросков. Пока Дюрант и Клэй Томпсон их попадали, разница в счёте оставалась скромной.

Как только лидеры пару раз подряд смазали или попали под блокшот, а соперник довёл до ума несколько перехватов, так отставание и стало двузначным. Хозяева не могли придумать в атаке чего-нибудь замысловатого, а желание спасать родину в одиночку чаще заканчивалось нелепо, чем результативно.



Даже обидно, что проводивший четвёртую выездную встречу подряд «Милуоки» собрался с силами и показал классный баскетбол, но не получил шанса показать себя в клатче, потому что соперник просто не соответствовал заданной планке.



Отдельной похвалы заслуживает Эрик Бледсо. В нынешнем сезоне он уже снял скальпы с Кайла Лоури и Дэмиана Лилларда, а теперь разнёс и Стива Карри. За 44 атаки, в которых по нему играл Блэдсо, Карри набрал всего восемь очков, реализовав четыре броска с игры из 11.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp9E-HvH2IO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp9E-HvH2IO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bucks/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Milwaukee Bucks</a> (@bucks) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T09:20:31+00:00">9 Ноя 2018 в 1:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без привычной игры от Сива (тот ещё и покинул паркет в конце третьей четверти из-за травмы бедра) «воины» совсем раскисли: выигрывать щит и кормиться очками второго шанса не получалось, а защита по-прежнему была слаба.

К стандартно качественной защите Эрик добавил 26 очков, шесть передач и четыре подбора, выдав свой лучший матч в сезоне. Бледсо просто не мог промахнуться: 10 из 12 с игры, два из трёх с периметра. Большую часть встречу по нему играл как раз Карри, и получалось так себе. Разыгрывающий «Милуоки» уходил на первом шаге и в итоге попал через Стива шесть бросков из семи.



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«-13» к большому перерыву — вовсе не приговор для такого «Голден Стэйт». В матче с «Ютой» они проигрывали после первой половины 12 очков, играли в защите ещё хуже, но сумели перевернуть встречу и даже победить. Сегодня уже к середине третьей четверти стало очевидным, что на камбэк можно не рассчитывать.



Дело в том, что в Солт-Лейк-Сити «Уорриорз» вернулись в игру благодаря защите. Они пропустили 81 очко за 24 минуты, но взялись за разум в критический момент и во второй половине получили в своё кольцо лишь 42 балла. Принцип тот же, что и у «Хьюстона»: хорошая защита стабилизирует команду, появляется баланс и уверенность в своих силах, а на таком фоне эффективно атаковать гораздо проще.