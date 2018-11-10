42+18 Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»

Источник: AP 2018

Хозяева вели в начале третьей четверти «+19», но растеряли преимущество. За 23 секунды до истечения основного времени игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид реализовал два штрафных броска и перевёл игру в овертайм.

Он и стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 42 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл на счету Бена Симмонса (22 балла и 13 результативных передач). 18 очков в активе Дарио Шарича, 17 набрал Джей Джей Редик.