42+18 Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» дома взял верх над «Шарлотт Хорнетс» — 133:132.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» дома взял верх над «Шарлотт Хорнетс» — 133:132.
Хозяева вели в начале третьей четверти «+19», но растеряли преимущество. За 23 секунды до истечения основного времени игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид реализовал два штрафных броска и перевёл игру в овертайм.
Он и стал самым результативным игроком встречи, оформив
В составе «Шарлотт» 30 очков набрал Кемба Уокер, 17 — Джереми Лэмб. Майкл