«Бруклин» обыграл «Денвер», несмотря на 37+21 Йокича

При счёте 110:110 за 0,3 секунды до истечения основного времени защитник гостей Карис Леверт совершил точный бросок.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 21 подбора. Ещё один дабл-дабл на счету Пола Миллсэпа (11 баллов и 11 подборов). Джамал Маррей набрал 16 баллов, Монте Моррис — 15.