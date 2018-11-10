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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бруклин» обыграл «Денвер», несмотря на 37+21 Йокича

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 112:110.

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При счёте 110:110 за 0,3 секунды до истечения основного времени защитник гостей Карис Леверт совершил точный бросок.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 21 подбора. Ещё один дабл-дабл на счету Пола Миллсэпа (11 баллов и 11 подборов). Джамал Маррей набрал 16 баллов, Монте Моррис — 15.

У «Бруклина» 23 очка набрал Д’Анджело Расселл, реализовавший 3 из 5 трёхочковых бросков. В одном шаге от дабл-дабла остановился центровой Джарретт Аллен (18 баллов и 9 подбороов). 17 очков в активе Леверта.

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