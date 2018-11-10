«Бруклин» обыграл «Денвер», несмотря на 37+21 Йокича
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 112:110.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 112:110.
При счёте 110:110 за 0,3 секунды до истечения основного времени защитник гостей Карис Леверт совершил точный бросок.
Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший
У «Бруклина» 23 очка набрал Д’Анджело Расселл, реализовавший 3 из 5 трёхочковых бросков. В одном шаге от