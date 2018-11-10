39+19 Таунса не помогли «Миннесоте» одолеть «Сакраменто»
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 121:110.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» дома взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 121:110.
Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 29:20.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей
В составе победителей Уилли
«Сакраменто» (7−5) впервые победил за три последних матча. Для «Миннесоты» (4−9) это пятое поражение подряд.