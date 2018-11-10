39+19 Таунса не помогли «Миннесоте» одолеть «Сакраменто»

Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 29:20.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 19 подборов. 21 балл в активе Деррика Роуза. У Джимми Батлера 13 очков, 8 подборов и 8 результативных передач.

В составе победителей Уилли Коули-Стайн набрал 25 очков. Дабл-даблами отметились Бадди Хилд (15 баллов и 10 подборов) и Де’Аарон Фокс (16 очков и 10 результативных передач). 17 баллов в активе Имана Шамперта.