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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

25 очков Джеймса помогли «Лейкерс» в гостях обыграть «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто Кингз».

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Источник: AP 2018

Встреча прошла на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счётом 101:86 (26:20, 24:24, 26:21, 25:21) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 25 очков и 7 подборов. На счету центрового Тайсона Чендлера 12 подборов. Рэджон Рондо окончил матч с 6 очками и 7 передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс, который набрал 21 очко и совершил 7 подборов. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил центровой хозяев Уилли Коли-Стайн.

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