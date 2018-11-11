25 очков Джеймса помогли «Лейкерс» в гостях обыграть «Сакраменто»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто Кингз».
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Сакраменто Кингз».
Встреча прошла на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась со счётом 101:86 (26:20, 24:24, 26:21, 25:21) в пользу гостей.
Главным героем встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 25 очков и 7 подборов. На счету центрового Тайсона Чендлера 12 подборов. Рэджон Рондо окончил матч с 6 очками и 7 передачами.
Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс, который набрал 21 очко и совершил 7 подборов.