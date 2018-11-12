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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» обыграл «Индиану» благодаря 40 очкам Хардена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 115:103.

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Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 44:23.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 40 очков, также в его активе девять подборов. Он реализовал 8 из 18 трёхочковых бросков. На счету Криса Пола 26 баллов, у Клинта Капелы — 18. В составе «Пэйсерс» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Виктор Оладипо. 20 баллов набрал Боян Богданович.

«Хьюстон» (5−7) вышел на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, впервые победив за три матча. «Индиана» (8−6) проиграла третий раз в четырёх последних встречах, она — пятая на Востоке.

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