«Хьюстон» обыграл «Индиану» благодаря 40 очкам Хардена
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 115:103.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 115:103.
Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 44:23.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 40 очков, также в его активе девять подборов. Он реализовал 8 из 18 трёхочковых бросков. На счету Криса Пола 26 баллов, у Клинта Капелы — 18. В составе «Пэйсерс»
«Хьюстон» (5−7) вышел на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, впервые победив за три матча. «Индиана» (8−6) проиграла третий раз в четырёх последних встречах, она — пятая на Востоке.