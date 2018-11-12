«Хьюстон» обыграл «Индиану» благодаря 40 очкам Хардена

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 40 очков, также в его активе девять подборов. Он реализовал 8 из 18 трёхочковых бросков. На счету Криса Пола 26 баллов, у Клинта Капелы — 18. В составе «Пэйсерс» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Виктор Оладипо. 20 баллов набрал Боян Богданович.