«Милуоки» обыграл «Денвер», Адетокунбо и Лопес набрали 50 очков на двоих

За 3 минуты и 24 секунды до истечения основного времени счёт был равный (112:112), но гостям удался финишный спурт.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Брук Лопес, набравший 28 очков. К трипл-даблу был близок Яннис Адетокунбо, в его активе 22 балла, 9 подборов и 8 результативных передач. 21 балл набрал Крис Миддлтон, 20 — Малкольм Брогдон. У «Денвера» 25 очков на счету Пола Миллсэпа, 20 — у Николы Йокича.