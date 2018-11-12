«Милуоки» обыграл «Денвер», Адетокунбо и Лопес набрали 50 очков на двоих
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 121:114.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 121:114.
За 3 минуты и 24 секунды до истечения основного времени счёт был равный (112:112), но гостям удался финишный спурт.
Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Брук Лопес, набравший 28 очков. К
«Милуоки» (10−3) закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Денвер» (9−4) потерпел третье поражение подряд, но продолжает оставаться вторым на Западе.