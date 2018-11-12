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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» обыграл «Денвер», Адетокунбо и Лопес набрали 50 очков на двоих

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» — 121:114.

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За 3 минуты и 24 секунды до истечения основного времени счёт был равный (112:112), но гостям удался финишный спурт.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Брук Лопес, набравший 28 очков. К трипл-даблу был близок Яннис Адетокунбо, в его активе 22 балла, 9 подборов и 8 результативных передач. 21 балл набрал Крис Миддлтон, 20 — Малкольм Брогдон. У «Денвера» 25 очков на счету Пола Миллсэпа, 20 — у Николы Йокича.

«Милуоки» (10−3) закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Денвер» (9−4) потерпел третье поражение подряд, но продолжает оставаться вторым на Западе.

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