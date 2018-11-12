27 очков Тэйтума не помогли «Бостону» избежать поражения в матче с «Портлендом»

По ходу встречи преимущество хозяев достигало 21 очка, «Селтикс» в четвёртой четверти сравняли счёт, но всё равно уступили.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тэйтум, набравший 27 очков и реализовавший 5 из 9 трёхочковых бросков. В активе вернувшегося Кайри Ирвинга 21 балл и пять перехватов. У «Портленда» дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (19 очков и 12 результативных передач) и Юсуф Нуркич (18 баллов и 17 подборов). 14 очков в активе Си Джея Макколлума.