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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

27 очков Тэйтума не помогли «Бостону» избежать поражения в матче с «Портлендом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал домашнюю победу над «Бостон Селтикс» — 100:94.

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По ходу встречи преимущество хозяев достигало 21 очка, «Селтикс» в четвёртой четверти сравняли счёт, но всё равно уступили.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тэйтум, набравший 27 очков и реализовавший 5 из 9 трёхочковых бросков. В активе вернувшегося Кайри Ирвинга 21 балл и пять перехватов. У «Портленда» дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (19 очков и 12 результативных передач) и Юсуф Нуркич (18 баллов и 17 подборов). 14 очков в активе Си Джея Макколлума.

Хозяева (10−3) одержали четвёртую победу подряд и вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (7−6) проиграл четвёртый раз в пяти последних встречах, он — пятый на Востоке.

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