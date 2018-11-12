«Лейкерс» обыграли «Атланту» благодаря 26 очкам Джеймса и блок-шоту Чендлера

Источник: AP 2018

При счёте 105:106 за 15 секунд до истечения основного времени Леброн Джеймс принёс своей команде два очка, а на последней секунде встречи Тайсон Чендлер кончиками пальцев заблокировал бросок Трэя Янга.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн, набравший 26 очков. 18 баллов в активе Кайла Кузмы. На счету Лонзо Болла 8 очков и 11 результативных передач. В составе «Атланты» дабл-даблами отметились Янг (20 баллов и 12 результативных передач) и Алексей Лень (17 очков и 11 подборов). Торин Принс набрал 23 очка, Кент Бэйзмор — 21.