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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» обыграли «Атланту» благодаря 26 очкам Джеймса и блок-шоту Чендлера

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 107:106.

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Источник: AP 2018

При счёте 105:106 за 15 секунд до истечения основного времени Леброн Джеймс принёс своей команде два очка, а на последней секунде встречи Тайсон Чендлер кончиками пальцев заблокировал бросок Трэя Янга.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн, набравший 26 очков. 18 баллов в активе Кайла Кузмы. На счету Лонзо Болла 8 очков и 11 результативных передач. В составе «Атланты» дабл-даблами отметились Янг (20 баллов и 12 результативных передач) и Алексей Лень (17 очков и 11 подборов). Торин Принс набрал 23 очка, Кент Бэйзмор — 21.

Калифорнийцы (7−6) одержали третью победу подряд и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Атланта» (3−10) уступила в четвёртом матче подряд.

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