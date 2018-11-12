«Лейкерс» обыграли «Атланту» благодаря 26 очкам Джеймса и блок-шоту Чендлера
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 107:106.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 107:106.
При счёте 105:106 за 15 секунд до истечения основного времени Леброн Джеймс принёс своей команде два очка, а на последней секунде встречи Тайсон Чендлер кончиками пальцев заблокировал бросок Трэя Янга.
Самым результативным игроком встречи стал Леброн, набравший 26 очков. 18 баллов в активе Кайла Кузмы. На счету Лонзо Болла 8 очков и 11 результативных передач. В составе «Атланты»
Калифорнийцы (7−6) одержали третью победу подряд и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Атланта» (3−10) уступила в четвёртом матче подряд.