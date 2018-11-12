Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз1
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс3
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида Пантерз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
01:00
Вашингтон Кэпиталз1
Аризона Койотс4
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
30Массимо улетел. Невероятное прощание
13:57 (мск), источник: Sport24

Топ-баскетболист воевал с партнерами и тренером. Теперь он будет играть в Городе братской любви

Первый громкий обмен сезона в НБА: Джимми Батлер в «Филадельфии».

Наверх

Война началась еще в июне. Постоянный участник Матча всех звезд Джимми Батлер, который только что подарил «Миннесоте» первый плей-офф за 14 лет, остался недоволен отношением к делу молодых партнеров по команде Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уиггинс и Таунс — первые номера своих драфтов. Баскетболисты, за которыми следила вся Америка, когда они были еще школьниками. Юные дарования пришли в НБА звездами, но спустя несколько сезонов так и не показали ожидаемого от них прогресса.

Ситуация осложнилась тем, что у 29-летнего Батлера, находящегося на пике карьеры, следующим летом заканчивается контракт. «Миннесота» предложила своему лидеру новое соглашение на 110 млн долларов за 4 сезона, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить его остаться в клубе.

Взвесив все за и против, Джимми Батлер сначала отклонил предложение о продлении контракта, а спустя пару месяцев и вовсе запросил у руководства клуба обмен в другую команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уверенный в скором обмене Батлер отказался участвовать в медиа-дне и тренировочном лагере команды, но «Миннесота» не спешила с трейдом и отклоняла предложения других клубов, а тренер и по совместительству генеральный менеджер «Тимбервулвз» Том Тибодо все еще надеялся, что конфликт уладится и Джимми вернется в команду.

Батлер вернулся. Вернулся перед самым началом сезона, обыграв на первой же тренировке в двусторонней игре стартовую пятерку «Миннесоты» с Уиггинсом и Таунсом, а также попытавшись задеть менеджеров и тренеров команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накал страстей возрастал. Лидер «Миннесоты» начал пропускать игры регулярного чемпионата, чтобы ускорить обмен, обвинил руководство в пассивности, а напоследок покритиковал Тома Тибодо за то, что тот не использует широкую ротацию и заставляет основных игроков проводить на паркете по 40 минут.

После всего этого произошла долгожданная договоренность по обмену между «Миннесотой» и «Филадельфией». Джимми Батлер отправляется в столицу Пенсильвании, в Город братской любви.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новой команде у Батлера будет гораздо больше шансов на высокие позиции, но ему снова придется делить роль лидера с двумя молодыми талантливыми баскетболистами. Насколько успешным окажется очередное «большое трио» покажет лишь время.

Но прямо сейчас кажется, что «Филадельфия» с Джоэлем Эмбидом, Беном Симмонсом и Джимми Батлером вполне может претендовать на финал НБА.

 «Есть веселая переписка твоего Паши с Кокориным». Алана Мамаева снова жалуется на шантаж и полицию
«Хотела выйти замуж за колбасного магната». Олимпийская чемпионка поделилась сокровенным
Олег Кононов возглавил московский «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь