Топ-баскетболист воевал с партнерами и тренером. Теперь он будет играть в Городе братской любви

Война началась еще в июне. Постоянный участник Матча всех звезд Джимми Батлер, который только что подарил «Миннесоте» первый плей-офф за 14 лет, остался недоволен отношением к делу молодых партнеров по команде Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса.

Уиггинс и Таунс — первые номера своих драфтов. Баскетболисты, за которыми следила вся Америка, когда они были еще школьниками. Юные дарования пришли в НБА звездами, но спустя несколько сезонов так и не показали ожидаемого от них прогресса.

Ситуация осложнилась тем, что у 29-летнего Батлера, находящегося на пике карьеры, следующим летом заканчивается контракт. «Миннесота» предложила своему лидеру новое соглашение на 110 млн долларов за 4 сезона, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить его остаться в клубе.

Взвесив все за и против, Джимми Батлер сначала отклонил предложение о продлении контракта, а спустя пару месяцев и вовсе запросил у руководства клуба обмен в другую команду.

Уверенный в скором обмене Батлер отказался участвовать в медиа-дне и тренировочном лагере команды, но «Миннесота» не спешила с трейдом и отклоняла предложения других клубов, а тренер и по совместительству генеральный менеджер «Тимбервулвз» Том Тибодо все еще надеялся, что конфликт уладится и Джимми вернется в команду.

Батлер вернулся. Вернулся перед самым началом сезона, обыграв на первой же тренировке в двусторонней игре стартовую пятерку «Миннесоты» с Уиггинсом и Таунсом, а также попытавшись задеть менеджеров и тренеров команды.

Накал страстей возрастал. Лидер «Миннесоты» начал пропускать игры регулярного чемпионата, чтобы ускорить обмен, обвинил руководство в пассивности, а напоследок покритиковал Тома Тибодо за то, что тот не использует широкую ротацию и заставляет основных игроков проводить на паркете по 40 минут.

После всего этого произошла долгожданная договоренность по обмену между «Миннесотой» и «Филадельфией». Джимми Батлер отправляется в столицу Пенсильвании, в Город братской любви.

В новой команде у Батлера будет гораздо больше шансов на высокие позиции, но ему снова придется делить роль лидера с двумя молодыми талантливыми баскетболистами. Насколько успешным окажется очередное «большое трио» покажет лишь время.