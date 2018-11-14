«Денвер» потерпел четвертое поражение подряд в НБА, уступив «Хьюстону»

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Денвере, закончилась со счетом 109:99 (27:30, 27:25, 32:21, 23:23) в пользу «Рокетс». Баскетболисты «Наггетс» потерпели четвертое поражение подряд.

В составе «Хьюстона» самым результативным стал Клинт Капела, набравший 24 очка; дабл-дабл оформил его партнер по команде Джеймс Харден (22 очка + 11 передач). Наибольшее количество баллов «Денверу» принес Монте Моррис — 19, дабл-дабл в активе Николы Йокича (14 очков + 12 подборов).