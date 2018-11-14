«Денвер» потерпел четвертое поражение подряд в НБА, уступив «Хьюстону»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» проиграли «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Денвер Наггетс» проиграли «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая во вторник в Денвере, закончилась со счетом 109:99 (27:30, 27:25, 32:21, 23:23) в пользу «Рокетс». Баскетболисты «Наггетс» потерпели четвертое поражение подряд.
В составе «Хьюстона» самым результативным стал Клинт Капела, набравший 24 очка;
В другом матче дня «Кливленд» прервал серию из пяти поражений, победив на своей площадке «Шарлотт» — 113:89 (38:23, 29:28, 21:18, 25:20).