«Атланта» потерпела пятое поражение подряд в НБА, уступив «Голден Стэйт»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Атланты Хокс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Атланты Хокс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Окленде, завершилась со счетом 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27) в пользу действующего чемпиона НБА.
В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков;
«Атланта» потерпела пятое подряд поражение в регулярном чемпионате НБА.