«Голден Стэйт» отстранил баскетболиста Грина на матч НБА с «Атлантой»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хокс»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хокс»
В понедельник во время матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (116:121) Грин на скамейке запасных повздорил со своим одноклубником Кевином Дюрэнтом.
«Голден Стэйт» во вторник обыграл дома «Атланту» — 110:103.