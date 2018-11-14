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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» отстранил баскетболиста Грина на матч НБА с «Атлантой»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хокс» из-за временного отстранения за «нанесение ущерба команде», сообщается в микроблоге клуба из Окленда в Twitter.

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Источник: AP 2018

В понедельник во время матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (116:121) Грин на скамейке запасных повздорил со своим одноклубником Кевином Дюрэнтом.

«Голден Стэйт» во вторник обыграл дома «Атланту» — 110:103.

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