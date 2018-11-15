«Филадельфия» в дебютном матче Батлера проиграла «Орландо»
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерз» уступила «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерз» уступила «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Орландо, завершилась со счетом 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19) в пользу «Мэджик». В составе победителей 30 очков набрал Никола Вучевич. У проигравших
Эта игра стала дебютной за «Филадельфию» для четырехкратного участника Матча всех звезд НБА Джимми Батлера, который перешел в «Севенти Сиксерз» в результате обмена из «Миннесоты». Баскетболист вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков.
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:95,
«Бостон» — «Чикаго» — 111:82,
«Бруклин» — «Майами» — 107:120,
«Торонто» — «Детройт» — 104:106,
«Милуоки» — «Мемфис» — 113:116,
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 107:100,
«Оклахома-Сити» — «Нью-Йорк» — 128:103,
«Даллас» — «Юта» — 118:68,
«Финикс» — «Сан-Антонио» — 116:96.