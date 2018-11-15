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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Филадельфия» в дебютном матче Батлера проиграла «Орландо»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерз» уступила «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Орландо, завершилась со счетом 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19) в пользу «Мэджик». В составе победителей 30 очков набрал Никола Вучевич. У проигравших трипл-дабл сделал Джоэл Эмбиид — 19 очков, 10 передач, 13 подборов, Джей Джей Реддик отметился 22 баллами.

Эта игра стала дебютной за «Филадельфию» для четырехкратного участника Матча всех звезд НБА Джимми Батлера, который перешел в «Севенти Сиксерз» в результате обмена из «Миннесоты». Баскетболист вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:95,

«Бостон» — «Чикаго» — 111:82,

«Бруклин» — «Майами» — 107:120,

«Торонто» — «Детройт» — 104:106,

«Милуоки» — «Мемфис» — 113:116,

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 107:100,

«Оклахома-Сити» — «Нью-Йорк» — 128:103,

«Даллас» — «Юта» — 118:68,

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 116:96.

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