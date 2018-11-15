«Филадельфия» в дебютном матче Батлера проиграла «Орландо»

Встреча, прошедшая в среду в Орландо, завершилась со счетом 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19) в пользу «Мэджик». В составе победителей 30 очков набрал Никола Вучевич. У проигравших трипл-дабл сделал Джоэл Эмбиид — 19 очков, 10 передач, 13 подборов, Джей Джей Реддик отметился 22 баллами.

Эта игра стала дебютной за «Филадельфию» для четырехкратного участника Матча всех звезд НБА Джимми Батлера, который перешел в «Севенти Сиксерз» в результате обмена из «Миннесоты». Баскетболист вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков.