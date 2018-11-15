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12:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» победили «Портленд», Джеймс опередил Чемберлена по очкам в НБА

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28) в пользу «Лейкерс». В составе победителей выделялся Леброн Джеймс — 44 очка, 10 подборов, 9 передач и 3 блок-шота. У «Портленда» по дабл-даблу сделали Дэмиан Лиллард (31 очко, 11 передач, 8 подборов) и Юсуф Нуркич (21 балл, 14 подборов).

Джеймс вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НБА, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.

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Благодаря этому 33-летний Джеймс, на счету которого в регулярных чемпионатах стало 31 425 очков, обошел в списке самых результативных игроков НБА Уилта Чемберлена (31 419). Лидером рейтинга является Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков. Второе место занимает Карл Мэлоун (36 928), третье — Кобе Брайант (33 643), четвертое — Майкл Джордан (32 292).

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