«Лейкерс» победили «Портленд», Джеймс опередил Чемберлена по очкам в НБА

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28) в пользу «Лейкерс». В составе победителей выделялся Леброн Джеймс — 44 очка, 10 подборов, 9 передач и 3 блок-шота. У «Портленда» по дабл-даблу сделали Дэмиан Лиллард (31 очко, 11 передач, 8 подборов) и Юсуф Нуркич (21 балл, 14 подборов).

Джеймс вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НБА, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.