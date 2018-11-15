«Лейкерс» победили «Портленд», Джеймс опередил Чемберлена по очкам в НБА
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в
Джеймс вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НБА, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Благодаря этому 33-летний Джеймс, на счету которого в регулярных чемпионатах стало 31 425 очков, обошел в списке самых результативных игроков НБА Уилта Чемберлена (31 419). Лидером рейтинга является Карим