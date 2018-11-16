«Хьюстон» нанёс «Голден Стэйт» четвёртое поражение в сезоне
В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома уверенно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:86.
В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома уверенно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:86.
Действующие чемпионы не смогли взять верх ни в одной из четвертей.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 27 очков, он реализовал 4 броска
В составе «воинов», игравших без Стивена Карри, 20 очкоа набрал Кевин Дюрант. Клэй Томпсон не реализовал ни одного трёхочкового из пяти. Дрэймонд Грин сделал по 5 подборов и результативных передач, не набрав очков.
«Голден Стэйт» (12−4) потерпел третье поражение в пяти последних матчах. «Хьюстон» (7−7) одержал три победы подряд.