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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» нанёс «Голден Стэйт» четвёртое поражение в сезоне

В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» дома уверенно обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:86.

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Действующие чемпионы не смогли взять верх ни в одной из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 27 очков, он реализовал 4 броска из-за дуги из 14. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой Клинт Капела. 19 баллов в активе Джеймса Энниса.

В составе «воинов», игравших без Стивена Карри, 20 очкоа набрал Кевин Дюрант. Клэй Томпсон не реализовал ни одного трёхочкового из пяти. Дрэймонд Грин сделал по 5 подборов и результативных передач, не набрав очков.

«Голден Стэйт» (12−4) потерпел третье поражение в пяти последних матчах. «Хьюстон» (7−7) одержал три победы подряд.

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