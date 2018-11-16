«Хьюстон» нанёс «Голден Стэйт» четвёртое поражение в сезоне

Действующие чемпионы не смогли взять верх ни в одной из четвертей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 27 очков, он реализовал 4 броска из-за дуги из 14. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой Клинт Капела. 19 баллов в активе Джеймса Энниса.

В составе «воинов», игравших без Стивена Карри, 20 очкоа набрал Кевин Дюрант. Клэй Томпсон не реализовал ни одного трёхочкового из пяти. Дрэймонд Грин сделал по 5 подборов и результативных передач, не набрав очков.