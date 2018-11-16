Кармело Энтони покидает «Хьюстон» спустя три месяца после перехода

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Энтони подписал контракт с «Хьюстоном» в августе. В нынешнем регулярном сезоне 34-летний форвард сыграл за «Рокетс» 10 матчей, набирая в среднем за игру 13,4 очка и делая 5,4 подбора.

«После долгих внутренних обсуждений было решено, что Энтони покинет “Рокетс”, мы работаем над решением данного вопроса. То, что мы задумывали при подписании контракта с Кармело, не материализовалось, поэтому мы решили, что лучше двигаться дальше, другой вариант был бы несправедливым для него», — заявил генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори.

Десятикратный участник Матчей звезд НБА Энтони за карьеру в среднем за игру в регулярном чемпионате набирает 24 очка и делает 6,5 подбора.