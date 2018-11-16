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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Кармело Энтони покидает «Хьюстон» спустя три месяца после перехода

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Руководство «Хьюстон Рокетс» решило расстаться с трехкратным олимпийским чемпионом форвардом Кармело Энтони, который успел сыграть за команду лишь десять матчей в регулярном чемпионате НБА, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Reuters

Энтони подписал контракт с «Хьюстоном» в августе. В нынешнем регулярном сезоне 34-летний форвард сыграл за «Рокетс» 10 матчей, набирая в среднем за игру 13,4 очка и делая 5,4 подбора.

«После долгих внутренних обсуждений было решено, что Энтони покинет “Рокетс”, мы работаем над решением данного вопроса. То, что мы задумывали при подписании контракта с Кармело, не материализовалось, поэтому мы решили, что лучше двигаться дальше, другой вариант был бы несправедливым для него», — заявил генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори.

Десятикратный участник Матчей звезд НБА Энтони за карьеру в среднем за игру в регулярном чемпионате набирает 24 очка и делает 6,5 подбора.

В составе сборной США Энтони трижды побеждал на Олимпиадах (2008, 2012, 2016), а также выигрывал бронзу на Играх-2004 и чемпионате мира-2006.

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