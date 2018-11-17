«Филадельфия» одержала первую победу при Батлере, обыграв «Юту»

За полторы минуты до окончания основного времени был равный счёт 107:107, но хозяевам удался рывок.
В составе победителей самым результативным игроком встречи стал Батлер, набравший 28 очков. 23 балла в активе Джоэла Эмбиида. У гостей 31 очко набрал Донован Митчелл, реализовавший лишь 1 бросок из 11 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Руди Гобер.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (9−6) одержал домашнюю победу над «Майами Хит» (6−9) — 99:91.
В составе победителей дабл-даблами отметились Тайрик Эванс (23 очка и 10 подборов) и Домантас Сабонис (15 баллов и 12 подборов). В активе Бояна Богдановича 16 очков. У гостей 28 баллов набрал Джош Ричардсон, реализовавший 7 из 10 бросков из-за дуги. Дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов оформил Хассан Уайтсайд.