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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» нанёс «Торонто» 3-е поражение подряд благодаря 43 очкам Ирвинга

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (9−6) дома нанёс «Торонто Рэпторс» (12−4) третье подряд поражение, взяв верх в овертайме — 123:116.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 11 результативных передач. 21 балл в активе Джейсона Тейтума. В составе канадской команды дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов оформил Кавай Леонард. 21 балл на счету Сержа Ибаки.

В параллельном «Бруклин Нетс» (7−9) одержал выездную победу над «Вашингтон Уизардс» (5−10) — 115:104.

В составе победителей 25 очков набрал Спенсер Динвидди, 23 — Д’Анджело Расселл. Дабл-дабл из 16 баллов и 12 подборов оформил Джарретт Аллен. Центровой хозяев Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов. 20 баллов набрал Брэдли Бил.

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