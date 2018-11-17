«Бостон» нанёс «Торонто» 3-е поражение подряд благодаря 43 очкам Ирвинга

Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 11 результативных передач. 21 балл в активе Джейсона Тейтума. В составе канадской команды дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов оформил Кавай Леонард. 21 балл на счету Сержа Ибаки.