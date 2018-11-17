«Бостон» нанёс «Торонто» 3-е поражение подряд благодаря 43 очкам Ирвинга
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (9−6) дома нанёс «Торонто Рэпторс» (12−4) третье подряд поражение, взяв верх в овертайме — 123:116.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (9−6) дома нанёс «Торонто Рэпторс» (12−4) третье подряд поражение, взяв верх в овертайме — 123:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «кельтов» Кайри Ирвинг, оформивший
В параллельном «Бруклин Нетс» (7−9) одержал выездную победу над «Вашингтон Уизардс» (5−10) — 115:104.
В составе победителей 25 очков набрал Спенсер Динвидди, 23 — Д’Анджело Расселл.