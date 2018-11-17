Баскетболисты «Милуоки» нанесли поражение «Чикаго» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» победили «Чикаго Буллс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» победили «Чикаго Буллс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Милуоки, завершилась со счетом 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24) в пользу хозяев паркета. В составе «Бакс» самым результативным стал Эрик Бледсо, набравший 25 очков,
«Чикаго» потерпел третье поражение в регулярном чемпионате подряд.