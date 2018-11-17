Баскетболисты «Милуоки» нанесли поражение «Чикаго» в матче чемпионата НБА

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Милуоки, завершилась со счетом 123:104 (27:40, 18:23, 46:17, 32:24) в пользу хозяев паркета. В составе «Бакс» самым результативным стал Эрик Бледсо, набравший 25 очков, дабл-даблы оформили Яннис Адетокунбо (23 очка + 13 подборов) и Крис Миддлтон (23 очка + 10 подборов). Наибольшее количество очков «Буллс» принес Джабари Паркер — 21.