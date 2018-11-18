32 очка Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Далласом»
«Даллас Маверикс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Даллас Маверикс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».
Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал форвард действующих чемпионов Кевин Дюрант, набравший 32 очка. Клэй Томпсон набрал 22 балла, реализовав 2 из 11 трёхочковых. Стивен Карри участия во встрече не принимал.
В составе победителей 24 балла набрал Лука Дончич, ещё 23 очка в активе Харрисона Барнса.