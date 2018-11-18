Защитник «Шарлотт» Кемба Уокер установил рекорд сезона НБА, набрав 60 очков в одном матче

Источник: AP 2018

Уокер обновил клубный рекорд по количеству набранных очков в одном матче, который также принадлежал ему (52 очка, 2016 год). Кроме того, он побил рекорд результативности в одной игре в текущем сезоне НБА, который принадлежал атакующему защитнику «Голден Стэйт» Клэю Томпсону, набравшему 52 очка в матче с «Чикаго» (149:124).

Уокер реализовал 21 бросок из 34 с игры, шесть из 14 из- за трехочковой дуги и 12 из 12 штрафных. Также в его активе 4 передачи, 7 подборов и 4 перехвата за 45 минут 23 секунды на паркете. В составе «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэль Эмбиид, на счету которого 33 очка, 3 передачи и 11 подборов.

Второе поражение подряд и третье в последних четырех играх потерпел действующий чемпиона НБА «Голден Стэйт», который уступил в гостях «Далласу» — 109:112.

«Лос-Анджелес Лейкерс» после четырех побед кряду проиграл на выезде «Орландо» — 117:130.

Остальные результаты игрового дня:

«Бруклин» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:127;.

«Индиана» — «Атланта» — 97:89;.

«Нью-Орлеан» — Денвер — 125:115;.

«Бостон» — «Юта» — 86:98;.

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 132:112;.

«Чикаго» — «Торонто» — 83:122;.