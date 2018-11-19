«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд, уступив «Сан-Антонио»
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио» и потерпел третье поражение подряд в регулярном сезоне.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио» и потерпел третье поражение подряд в регулярном сезоне.
Встреча, прошедшая на площадке «Сан-Антонио», завершилась со счетом 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22). У хозяев паркета
Результаты других встреч:
«Вашингтон» — «Портленд» — 109:119;.
«Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:113;.
«Орландо» — «Нью-Йорк» — 131:117.