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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд, уступив «Сан-Антонио»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио» и потерпел третье поражение подряд в регулярном сезоне.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на площадке «Сан-Антонио», завершилась со счетом 104:92 (33:27, 23:21, 23:22, 25:22). У хозяев паркета дабл-дабл сделал Ламаркус Олдридж (24 очка, 18 подборов), у гостей дабл-дабл оформил Кевин Дюрэнт (26 очков, 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч:

«Вашингтон» — «Портленд» — 109:119;.

«Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:113;.

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 131:117.

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