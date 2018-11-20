Трипл-дабл Рэндла помог «Нью-Орлеану» победить «Сан-Антонио» в матче НБА

Игрок набрал 21 очко, сделал 10 передач и совершил 14 подборов. Трипл-дабл стал шестым в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал одноклубник Рэндла Энтони Дэвис — 29. Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан — 21 очко, 5 передач, 6 подборов.