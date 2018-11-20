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09:26 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Рэндла помог «Нью-Орлеану» победить «Сан-Антонио» в матче НБА

ТАСС, 20 ноября. «Нью-Орлеан» одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 140:126 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард хозяев Джулиус Рэндл записал на свой счет трипл-дабл.

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Источник: AP 2018

Игрок набрал 21 очко, сделал 10 передач и совершил 14 подборов. Трипл-дабл стал шестым в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал одноклубник Рэндла Энтони Дэвис — 29. Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан — 21 очко, 5 передач, 6 подборов.

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Благодаря победе «Нью-Орлеан» закрепился в зоне плей-офф Западной конференции и занимает седьмое место, одержав победы в 10 побед в 17 матчах. «Сан-Антонио» опустился на 10-ю строчку при равенстве побед и поражений в 16 встречах.

Остальные результаты игрового дня:

«Детройт» — «Кливленд» — 113:102;.

«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:127;.

«Шарлотт» — «Бостон» — 117:112;.

«Филадельфия» — «Финикс» — 119:114;.

«Индиана» — «Юта» — 121:94;.

«Мемфис» — «Даллас» — 98:88;.

«Милуоки» — «Денвер» — 104:98.

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