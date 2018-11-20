Трипл-дабл Рэндла помог «Нью-Орлеану» победить «Сан-Антонио» в матче НБА

Игрок набрал 21 очко, сделал 10 передач и совершил 14 подборов. Трипл-дабл стал шестым в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал одноклубник Рэндла Энтони Дэвис — 29. Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Демар Дерозан — 21 очко, 5 передач, 6 подборов.
Благодаря победе «Нью-Орлеан» закрепился в зоне плей-офф Западной конференции и занимает седьмое место, одержав победы в 10 побед в 17 матчах. «Сан-Антонио» опустился на 10-ю строчку при равенстве побед и поражений в 16 встречах.
Остальные результаты игрового дня:
«Детройт» — «Кливленд» — 113:102;.
«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 119:127;.
«Шарлотт» — «Бостон» — 117:112;.
«Филадельфия» — «Финикс» — 119:114;.
«Индиана» — «Юта» — 121:94;.
«Мемфис» — «Даллас» — 98:88;.
«Милуоки» — «Денвер» — 104:98.