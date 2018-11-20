Игрок НБА швырнул кроссовок на трибуны и поплатился тысячами долларов
Защитник «Майами Хит» Джош Ричардсон оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за брошенный на трибуну кроссовок, сообщается на сайте организации.
Защитник «Майами Хит» Джош Ричардсон оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за брошенный на трибуну кроссовок, сообщается на сайте организации.
18 ноября в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:113) Ричардсон не забил данк и при этом с него слетел кроссовок. Защитник «Майами» пытался доказать свою правоту.
Однако арбитры не зафиксировали фол в том эпизоде. Ричардсон, недовольный их решением, швырнул кроссовок на трибуны. За это он получил технический фол и был удален.
В нынешнем сезоне Ричардсон в среднем за игру набирает 20,4 очка, делает 3,3 передачи и четыре подбора.