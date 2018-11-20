Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Австралия1
Ливан0
Футбол. Сборные
13:00
Узбекистан
Южная Корея
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Киргизия
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Сборные
18:00
Иран
Венесуэла
Футбол. Сборные
18:00
Нигерия
Уганда
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Вегас Голден Найтс2
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Марокко
Футбол. Сборные
20:00
ЮАР
Парагвай
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз5
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Футбол. Лига наций
19.11
Германия2
Нидерланды2
Футбол. Лига наций
19.11
Чехия1
Словакия0
Футбол. Лига наций
19.11
Дания0
Ирландия0
Футбол. Лига наций
19.11
Болгария1
Словения1
Футбол. Лига наций
19.11
Кипр0
Норвегия2
Футбол. Лига наций
19.11
Македония4
Гибралтар0
Футбол. Лига наций
19.11
Лихтенштейн2
Армения2
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
1315 лет победе России над Уэльсом
12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок НБА швырнул кроссовок на трибуны и поплатился тысячами долларов

Защитник «Майами Хит» Джош Ричардсон оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за брошенный на трибуну кроссовок, сообщается на сайте организации.

Наверх

18 ноября в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:113) Ричардсон не забил данк и при этом с него слетел кроссовок. Защитник «Майами» пытался доказать свою правоту.

Однако арбитры не зафиксировали фол в том эпизоде. Ричардсон, недовольный их решением, швырнул кроссовок на трибуны. За это он получил технический фол и был удален.

В нынешнем сезоне Ричардсон в среднем за игру набирает 20,4 очка, делает 3,3 передачи и четыре подбора.

Во время загрузки произошла ошибка.
Игрок НБА швырнул кроссовок на трибуны и поплатился тысячами долларов
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова?
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Овечкин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ (видео)
«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ (видео)
Джоэл Боломбой получил разрешение выступать за сборную России
Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь