Игрок НБА швырнул кроссовок на трибуны и поплатился тысячами долларов

18 ноября в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:113) Ричардсон не забил данк и при этом с него слетел кроссовок. Защитник «Майами» пытался доказать свою правоту.

Однако арбитры не зафиксировали фол в том эпизоде. Ричардсон, недовольный их решением, швырнул кроссовок на трибуны. За это он получил технический фол и был удален.

В нынешнем сезоне Ричардсон в среднем за игру набирает 20,4 очка, делает 3,3 передачи и четыре подбора.