«Портленд» обыграл «Нью-Йорк» и вышел на первое место в Западной конференции НБА

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Нью-Йорка» Тим Хардуэй — 32 очка, 4 передачи и 5 подборов. У «Портленда» лучшим стал Си Джей Макколлум, набравший 31 очко, сделавший 2 передачи и 4 подбора.
Благодаря победе «Портленд» обогнал «Мемфис» и «Голден Стэйт» и расположился на первой строчке в Западной конференции, одержав 12 побед в 17 матчах. «Нью-Йорк» потерпел шестое поражение подряд и опустился на 13-ю строчку в Восточной конференции, имея четыре победы в 18 встречах.
Остальные результаты игрового дня:
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:118;.
«Орландо» — «Торонто» — 91:93;.
«Майами» — «Бруклин» — 92:104.