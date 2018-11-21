Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ3
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Футбол. Сборные
20.11
Франция1
Уругвай0
Футбол. Лига наций
20.11
Португалия1
Польша1
Футбол. Лига наций
20.11
Швеция2
Россия0
Футбол. Лига наций
20.11
Шотландия3
Израиль2
Футбол. Лига наций
20.11
Сербия4
Литва1
Футбол. Лига наций
20.11
Черногория0
Румыния1
Футбол. Лига наций
20.11
Косово4
Азербайджан0
Футбол. Лига наций
20.11
Мальта1
Фарерские острова1
Футбол. Сборные
20.11
Италия1
США0
Футбол. Сборные
20.11
Бразилия1
Камерун0
Футбол. Сборные
20.11
Албания1
Уэльс0
Футбол. Сборные
20.11
Турция0
Украина0
Все события
Фоторепортажи
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
08:42 (мск), источник: ТАСС

«Портленд» обыграл «Нью-Йорк» и вышел на первое место в Западной конференции НБА

ТАСС, 21 ноября. «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оказался сильнее «Нью-Йорка» со счетом 118:114. Победа позволила команде выйти на первое место в Западной конференции.

Наверх
Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Нью-Йорка» Тим Хардуэй — 32 очка, 4 передачи и 5 подборов. У «Портленда» лучшим стал Си Джей Макколлум, набравший 31 очко, сделавший 2 передачи и 4 подбора.

Благодаря победе «Портленд» обогнал «Мемфис» и «Голден Стэйт» и расположился на первой строчке в Западной конференции, одержав 12 побед в 17 матчах. «Нью-Йорк» потерпел шестое поражение подряд и опустился на 13-ю строчку в Восточной конференции, имея четыре победы в 18 встречах.

Остальные результаты игрового дня:

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:118;.

«Орландо» — «Торонто» — 91:93;.

«Майами» — «Бруклин» — 92:104.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
Россия попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода
Журналист назвал имя нового обладателя «Золотого мяча»
Гол Фарфана не помог сборной Перу обыграть команду Коста-Рики
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь