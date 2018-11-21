«Портленд» обыграл «Нью-Йорк» и вышел на первое место в Западной конференции НБА

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Нью-Йорка» Тим Хардуэй — 32 очка, 4 передачи и 5 подборов. У «Портленда» лучшим стал Си Джей Макколлум, набравший 31 очко, сделавший 2 передачи и 4 подбора.

Благодаря победе «Портленд» обогнал «Мемфис» и «Голден Стэйт» и расположился на первой строчке в Западной конференции, одержав 12 побед в 17 матчах. «Нью-Йорк» потерпел шестое поражение подряд и опустился на 13-ю строчку в Восточной конференции, имея четыре победы в 18 встречах.