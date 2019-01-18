«Филадельфия» разгромила «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Сакраменто»

В составе победителей 27 очков набрал Джимми Батлер, 20 — Джей Джей Редик. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов. 27 очков у хозяев в активе Таддеуса Янга, 15 — у Виктора Оладипо.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 24 очка. 17 баллов на счету Богдана Богдановича, 15 — у Марвина Бэгли. В составе победителей 23 очка на счету Кембы Уокера. Гильермо Эрнангомес оформил дабл-дабл из 11 баллов и 16 подборов.