«Филадельфия» разгромила «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Сакраменто»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (30−16) на выезде разгромил «Индиану Пэйсерс» (29−15) — 120:96.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (30−16) на выезде разгромил «Индиану Пэйсерс» (29−15) — 120:96.
В составе победителей 27 очков набрал Джимми Батлер, 20 — Джей Джей Редик. Джоэл Эмбиид оформил
В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (21−23) дома оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (23−22) — 114:95.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 24 очка. 17 баллов на счету Богдана Богдановича, 15 — у Марвина Бэгли. В составе победителей 23 очка на счету Кембы Уокера. Гильермо Эрнангомес оформил