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19 января, источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Мемфис», «Детройт» — «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (27−18) одержал домашнюю победу над «Мемфис Гриззлиз» (19−26) — 122:116.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 результативных передач. 20 баллов на счету Маркуса Смарта, 18 — у Эла Хорфорда. В составе гостей 26 очков в активе Майка Конли.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (20−24) дома обыграл «Майами Хит» (21−22) — 98:93.

В составе победителей в шаге от трипл-дабла остановился форвард Блэйк Гриффин — 32 очка, 11 подборов и 9 результативных передач. На счету Люка Кеннарда 22 балла, 19 — у Реджи Буллока. В составе «Хит» 20 очков на счету ветерана Дуэйна Уэйда.

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