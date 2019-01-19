«Бостон» обыграл «Мемфис», «Детройт» — «Майами»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (27−18) одержал домашнюю победу над «Мемфис Гриззлиз» (19−26) — 122:116.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (27−18) одержал домашнюю победу над «Мемфис Гриззлиз» (19−26) — 122:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший
В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (20−24) дома обыграл «Майами Хит» (21−22) — 98:93.
В составе победителей в шаге от