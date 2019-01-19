«Бостон» обыграл «Мемфис», «Детройт» — «Майами»

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 результативных передач. 20 баллов на счету Маркуса Смарта, 18 — у Эла Хорфорда. В составе гостей 26 очков в активе Майка Конли.

В составе победителей в шаге от трипл-дабла остановился форвард Блэйк Гриффин — 32 очка, 11 подборов и 9 результативных передач. На счету Люка Кеннарда 22 балла, 19 — у Реджи Буллока. В составе «Хит» 20 очков на счету ветерана Дуэйна Уэйда.