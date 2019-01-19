«Бруклин» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» взял верх над «Миннесотой»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Д’Анджело Расселл, набравший 40 очков. 20 баллов на счету Спенсера Динуайдди. В составе «Орландо» дабл-дабл из 16 очков и 17 подборов оформил Никола Вучевич. 23 балла в активе Аарона Гордона.

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (27−20) также на выезде взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (21−24) — 116:113.