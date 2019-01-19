«Бруклин» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» взял верх над «Миннесотой»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (24−23) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (19−26) — 117:115.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (24−23) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (19−26) — 117:115.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Д’Анджело Расселл, набравший 40 очков. 20 баллов на счету Спенсера Динуайдди. В составе «Орландо»
В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (27−20) также на выезде взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (21−24) — 116:113.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 25 очков. 22 балла на счету Руди Гэя, 19 — у Марко Белинелли. В составе хозяев по 23 очка в активе