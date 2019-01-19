Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер Кэнакс1
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз4
Каролина Харрикейнз7
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Аризона Койотс4
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Йорк Айлендерс3
Анахайм Дакс0
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Бордо1
Дижон0
Все события
Фоторепортажи
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
12Матч звезд КХЛ-2019
19 января, источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» в первом матче Казинса победил «Клипперс», у Демаркуса — 14 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:94.

Наверх

В составе победителей 28 очков набрал Стивен Карри, 24 — Кевин Дюрант. Центровой Демаркус Казинс провёл первый матч после тяжёлой травмы. На его счету 14 очков (3 из 4 из-за дуги), 6 подборов и 3 результативные передачи. Также он бы удалён за перебор персональных замечаний. У калифорнийцев 28 очков в активе Тобиаса Харриса.

В параллельной встрече «Портленл Трэйл Блэйзерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:112.

Самым результативным игроком матча стал центровой «пеликанов» Энтони Дэвис, набравший 27 очков. 20 баллов на счету Джру Холидэя. В составе победителей в активе Дэмьена Лилларда 24 очка. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 15 баллов и 12 подборов.

 Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Российскую фигуристку засудили в Японии!
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Худшая команда НХЛ разбомбила «Вашингтон»
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь