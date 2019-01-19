«Голден Стэйт» в первом матче Казинса победил «Клипперс», у Демаркуса — 14 очков
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:94.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:94.
В составе победителей 28 очков набрал Стивен Карри, 24 — Кевин Дюрант. Центровой Демаркус Казинс провёл первый матч после тяжёлой травмы. На его счету 14 очков (3 из 4
В параллельной встрече «Портленл Трэйл Блэйзерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:112.
Самым результативным игроком матча стал центровой «пеликанов» Энтони Дэвис, набравший 27 очков. 20 баллов на счету Джру Холидэя. В составе победителей в активе Дэмьена Лилларда 24 очка. Юсуф Нуркич оформил