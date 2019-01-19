«Голден Стэйт» в первом матче Казинса победил «Клипперс», у Демаркуса — 14 очков

В составе победителей 28 очков набрал Стивен Карри, 24 — Кевин Дюрант. Центровой Демаркус Казинс провёл первый матч после тяжёлой травмы. На его счету 14 очков (3 из 4 из-за дуги), 6 подборов и 3 результативные передачи. Также он бы удалён за перебор персональных замечаний. У калифорнийцев 28 очков в активе Тобиаса Харриса.