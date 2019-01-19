Кармело Энтони рассчитывает вскоре покинуть «Хьюстон»
Форвард «Хьюстона» Кармело Энтони намерен покинуть команду уже этой зимой.
Форвард «Хьюстона» Кармело Энтони намерен покинуть команду уже этой зимой.
Как сообщает The Athletic, игрок ведет поиск нового клуба. «Хьюстон» еще в начале сезона обозначил, что не рассчитывает всерьез на 34-летнего баскетболиста, который за весь сезон провел пока только десять матчей и набирал в среднем 13,4 очка за игру.
Дедлайн на обмены в НБА наступит 7 февраля. Стороны могут разорвать контракт, и Энтони будет искать клуб как свободный агент.