Кармело Энтони рассчитывает вскоре покинуть «Хьюстон»

Как сообщает The Athletic, игрок ведет поиск нового клуба. «Хьюстон» еще в начале сезона обозначил, что не рассчитывает всерьез на 34-летнего баскетболиста, который за весь сезон провел пока только десять матчей и набирал в среднем 13,4 очка за игру.