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19 января, источник: Спорт-Экспресс

Кармело Энтони рассчитывает вскоре покинуть «Хьюстон»

Форвард «Хьюстона» Кармело Энтони намерен покинуть команду уже этой зимой.

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Источник: Reuters

Как сообщает The Athletic, игрок ведет поиск нового клуба. «Хьюстон» еще в начале сезона обозначил, что не рассчитывает всерьез на 34-летнего баскетболиста, который за весь сезон провел пока только десять матчей и набирал в среднем 13,4 очка за игру.

Дедлайн на обмены в НБА наступит 7 февраля. Стороны могут разорвать контракт, и Энтони будет искать клуб как свободный агент.

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